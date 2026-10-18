Обмеження Starlink було ухвалене після повідомлення від уряду США, - Зеленський
Українська сторона вважає, що обмеження роботи Starlink компанією SpaceX Ілона Маска були запроваджені у відповідь на "повідомлення від уряду США".
Про це заявив прездент Володимир Зеленький в інтерв'ю для NBC News, повідомляє Цензор.НЕТ.
Про обмеження Starlink
Водночас глава держави заявив, що не знає, хто саме в американській адміністрації ухвалив таке рішення.
"Повідомлення надійшло від уряду. Я не знаю, від кого саме... Це було повідомлення від американського уряду про обмеження цієї швидкості, і технічно це зробила компанія SpaceX", - сказав президент.
Він зазначив, що роботу Starlink досі не відновили повністю.
Про розвіддані від США
Також Зеленський розповів, що розвіддані від США були заблоковані протягом певного часу, а потім "американська сторона розблокувала" їх.
За його словами, "зараз все працює".
На запитання, як довго американські розвіддані були заблоковані, президент відповів, що це тривало три дні.
"Ми не бачили, що Росія використовує балістичні ракети. Уся інформація, яку ми отримували від наших розвідок, від європейців та інших сторін – нам допомагали десятки країн, але лише Сполучені Штати мають цю унікальну розвідінформацію, щоб повідомити нам, нашій стороні, коли Росія застосовує балістичні ракети",- сказав Зеленський.
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