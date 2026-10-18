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Новости США приостановили помощь и обмен разведданными Старлинк Польша Украина
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Ограничение Starlink было принято после сообщения от правительства США, - Зеленский

зеленський

Украинская сторона считает, что ограничения на работу Starlink, введенные компанией SpaceX Илона Маска, были приняты в ответ на "сообщение от правительства США".

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью NBC News, сообщает Цензор.НЕТ.

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Об ограничении Starlink

В то же время глава государства заявил, что не знает, кто именно в американской администрации принял такое решение.

"Сообщение поступило от правительства. Я не знаю, от кого именно... Это было сообщение от американского правительства об ограничении скорости, и технически это сделала компания SpaceX", — сказал президент.

Он отметил, что работу Starlink до сих пор не восстановили полностью.

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О разведданных от США

Также Зеленский рассказал, что разведданные из США были заблокированы в течение определенного времени, а затем "американская сторона разблокировала" их.

По его словам, "сейчас все работает".

На вопрос, как долго американские разведданные были заблокированы, президент ответил, что это длилось три дня.

"Мы не видели, что Россия использует баллистические ракеты. Вся информация, которую мы получали от наших разведок, от европейцев и других сторон — нам помогали десятки стран, но только Соединенные Штаты располагают этой уникальной разведывательной информацией, чтобы сообщить нам, нашей стороне, когда Россия применяет баллистические ракеты", — сказал Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (26268) разведка (4340) США (30804) SpaceX (73) Starlink (278)
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Топ комментарии
+22
Що ти постійно цькуєш людей то на США, то на Південну Кореню, то на Польщу? Яка альтернатива? США без нас виживе,та ми без неї виживемо? Самий кращий варіант для нас, це щоб ти написав заяву і пішов.
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18.10.2026 17:43 Ответить
+14
Хочеш сказати, що рудий покидьок на підтвердження домовленостей з ****** не міг дати такої команди?
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18.10.2026 18:07 Ответить
+9
"Мене більше цікавить таємничий Вова з Династії!" - Це військова зеленська таємниця з грифом "цілковито секретно", оприлюдненню не підлягає)
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18.10.2026 18:24 Ответить

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