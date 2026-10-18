Ограничение Starlink было принято после сообщения от правительства США, - Зеленский

Украинская сторона считает, что ограничения на работу Starlink, введенные компанией SpaceX Илона Маска, были приняты в ответ на "сообщение от правительства США".

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью NBC News, сообщает Цензор.НЕТ.

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Об ограничении Starlink

В то же время глава государства заявил, что не знает, кто именно в американской администрации принял такое решение.

"Сообщение поступило от правительства. Я не знаю, от кого именно... Это было сообщение от американского правительства об ограничении скорости, и технически это сделала компания SpaceX", — сказал президент.

Он отметил, что работу Starlink до сих пор не восстановили полностью.

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О разведданных от США

Также Зеленский рассказал, что разведданные из США были заблокированы в течение определенного времени, а затем "американская сторона разблокировала" их.

По его словам, "сейчас все работает".

На вопрос, как долго американские разведданные были заблокированы, президент ответил, что это длилось три дня.

"Мы не видели, что Россия использует баллистические ракеты. Вся информация, которую мы получали от наших разведок, от европейцев и других сторон — нам помогали десятки стран, но только Соединенные Штаты располагают этой уникальной разведывательной информацией, чтобы сообщить нам, нашей стороне, когда Россия применяет баллистические ракеты", — сказал Зеленский.

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