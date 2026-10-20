Зеленський прибуде до Осло на переговори з лідерами Норвегії та Фінляндії

Президент України Володимир Зеленський 20 жовтня відвідає столицю Норвегії Осло, де зустрінеться з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере та президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

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Прем’єр-міністр Норвегії заявив, що Зеленський звернувся до Норвегії та Фінляндії з проханням організувати зустріч. За його словами, переговори відбудуться в межах поточних дипломатичних зусиль у важливий для України період.

"Президент Зеленський звернувся до Норвегії та Фінляндії з проханням організувати зустріч у рамках поточних дипломатичних зусиль у критичний для України час", - зазначив Стере.

Президент Фінляндії Александр Стубб також підтвердив участь у переговорах. Він повідомив, що основними темами стануть російська агресія проти України та загальна безпекова ситуація в Європі.

Після зустрічі Зеленський, Стубб і Стере мають провести спільну пресконференцію, повідомили в уряді Норвегії.

Чи приєднається до переговорів представник Трампа

Напередодні Reuters повідомило, що спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф цього тижня може відвідати Норвегію для нового раунду переговорів щодо припинення війни в Україні.

За інформацією агентства, до цих переговорів можуть долучитися Зеленський і представники європейських країн.

Водночас офіційного підтвердження участі Віткоффа або американської делегації саме в зустрічі Зеленського з лідерами Норвегії та Фінляндії 20 жовтня наразі немає.

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