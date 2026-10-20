Зеленский прибыл в Норвегию: запланированы встречи со Стере, Стуббом и Уиткоффом

Сегодня, 20 октября, президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей командой прибыл в Норвегию.

Об этом он сообщил в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

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Какие встречи запланированы?

По его словам, запланированы важные встречи: трехсторонняя — с Йонасом Гаром Стере и Алексом Стуббом, двусторонняя — со Стивом Уиткоффом.

"А также встретимся вчетвером. У меня будет аудиенция у короля Норвегии Хокона VIII и встреча со Стортингом. Мы не прекращаем никаких контактов, которые могут способствовать миру. Будем говорить и об укреплении нашей ПВО, и о совместном производстве. Благодарен всем, кто поддерживает Украину и достойный путь к миру", — сообщил глава государства.

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что Зеленский прибудет в Осло на переговоры с лидерами Норвегии и Финляндии.

Также СМИ писали, что Виткофф после переговоров с Зеленским в Осло отправится в Россию.

Накануне Reuters сообщило, что специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф на этой неделе может посетить Норвегию для нового раунда переговоров о прекращении войны в Украине.

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