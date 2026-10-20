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Новости Визит Зеленского в Норвегию
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Зеленский прибыл в Норвегию: запланированы встречи со Стере, Стуббом и Уиткоффом

Сегодня, 20 октября, президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей командой прибыл в Норвегию.

Об этом он сообщил в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

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Какие встречи запланированы?

По его словам, запланированы важные встречи: трехсторонняя — с Йонасом Гаром Стере и Алексом Стуббом, двусторонняя — со Стивом Уиткоффом.

"А также встретимся вчетвером. У меня будет аудиенция у короля Норвегии Хокона VIII и встреча со Стортингом. Мы не прекращаем никаких контактов, которые могут способствовать миру. Будем говорить и об укреплении нашей ПВО, и о совместном производстве. Благодарен всем, кто поддерживает Украину и достойный путь к миру", — сообщил глава государства.

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Что этому предшествовало?

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Автор: 

Зеленский Владимир (26268) Норвегия (881) Стубб Александр (251) Стив Уиткофф (421) Стёре Йонас Гар (58)
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Топ комментарии
+7
А з дорослих з ним хтось поїхав? Бо ж саменьке воно такого поназустрічається...
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20.10.2026 14:52 Ответить
+5
футболки взяв ?
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20.10.2026 15:08 Ответить
+4
Да ми і по обстрілу Київа знаємо що він виїхав. Тільки мені здавалося, що я читав що віткофф вже все виконав, та збирався до ху...ла за грошима, або ху...ло наказало ще і цю зустріч проконтролювати
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20.10.2026 14:57 Ответить

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