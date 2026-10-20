Зеленський прибув до Норвегії: заплановані зустрічі зі Стере, Стуббом та Віткоффом. ВIДЕО
Сьогодні, 20 жовтня, президент України Володимир Зеленський разом із командою прибув до Норвегії.
Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Які зустрічі передбачені?
За його словами, заплановані важливі зустрічі: тристороння - з Йонасом Гаром Стере та Алексом Стуббом, двостороння - зі Стівом Віткоффом.
"А також зустрінемося вчотирьох. Матиму й аудієнцію у Короля Норвегії Гокона VIII та зустріч зі Стортингом. Не припиняємо жодних контактів, які можуть допомогти миру. Будемо говорити і про зміцнення нашої ППО та спільні виробництва. Вдячний усім, хто підтримує Україну і достойний шлях до миру", - повідомив глава держави.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що Зеленський прибуде до Осло на переговори з лідерами Норвегії та Фінляндії.
- Також ЗМІ писали, що Віткофф після переговорів із Зеленським в Осло вирушить до Росії.
- Напередодні Reuters повідомило, що спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф цього тижня може відвідати Норвегію для нового раунду переговорів щодо припинення війни в Україні.
Топ коментарі
+7 Gal
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+5 botoks
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+4 Igor #591922
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