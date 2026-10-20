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Новини Візит Зеленського до Норвегії
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Зеленський прибув до Норвегії: заплановані зустрічі зі Стере, Стуббом та Віткоффом. ВIДЕО

Сьогодні, 20 жовтня, президент України Володимир Зеленський разом із командою прибув до Норвегії.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Які зустрічі передбачені?

За його словами, заплановані важливі зустрічі: тристороння - з Йонасом Гаром Стере та Алексом Стуббом, двостороння - зі Стівом Віткоффом.

"А також зустрінемося вчотирьох. Матиму й аудієнцію у Короля Норвегії Гокона VIII та зустріч зі Стортингом. Не припиняємо жодних контактів, які можуть допомогти миру. Будемо говорити і про зміцнення нашої ППО та спільні виробництва. Вдячний усім, хто підтримує Україну і достойний шлях до миру", - повідомив глава держави.

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Що передувало?

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Зеленський Володимир (27424) Норвегія (728) Стубб Александр (254) Віткофф Стів (421) Стере Йонас Гар (58)
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Топ коментарі
+7
А з дорослих з ним хтось поїхав? Бо ж саменьке воно такого поназустрічається...
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20.10.2026 14:52 Відповісти
+5
футболки взяв ?
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20.10.2026 15:08 Відповісти
+4
Да ми і по обстрілу Київа знаємо що він виїхав. Тільки мені здавалося, що я читав що віткофф вже все виконав, та збирався до ху...ла за грошима, або ху...ло наказало ще і цю зустріч проконтролювати
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20.10.2026 14:57 Відповісти

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