Віткофф після переговорів із Зеленським в Осло вирушить до Росії, - Axios
Спецпредставник Трампа Стів Віткофф прибув до Норвегії для переговорів з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.
Про це пише Axios, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Посадовець США заявив, що після Осло Віткофф також планує відвідати Росію, де сподівається зустрітися з президентом Володимиром Путіним та представити ідеї, розроблені у тісній консультації з Україною та європейськими партнерами", - йдеться в повідомленні.
За даними співрозмовника, Джаред Кушнер хворий на грип, тому братиме участь у переговорах в онлайн-форматі.
Що передувало?
- Напередодні Reuters повідомило, що спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф цього тижня може відвідати Норвегію для нового раунду переговорів щодо припинення війни в Україні.
- Згодом стало відомо, що Зеленський прибуде до Осло на переговори з лідерами Норвегії та Фінляндії.
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