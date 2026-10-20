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Віткофф після переговорів із Зеленським в Осло вирушить до Росії, - Axios

Віткофф зустрінеться із Зеленським та потім вирушить до Москви

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф прибув до Норвегії для переговорів з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.

Про це пише Axios, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Посадовець США заявив, що після Осло Віткофф також планує відвідати Росію, де сподівається зустрітися з президентом Володимиром Путіним та представити ідеї, розроблені у тісній консультації з Україною та європейськими партнерами", - йдеться в повідомленні.

За даними співрозмовника, Джаред Кушнер хворий на грип, тому братиме участь у переговорах в онлайн-форматі.

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Що передувало?

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Автор: 

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