Віткофф після переговорів із Зеленським в Осло вирушить до Росії, - Axios

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф прибув до Норвегії для переговорів з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.

Про це пише Axios, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Посадовець США заявив, що після Осло Віткофф також планує відвідати Росію, де сподівається зустрітися з президентом Володимиром Путіним та представити ідеї, розроблені у тісній консультації з Україною та європейськими партнерами", - йдеться в повідомленні.

За даними співрозмовника, Джаред Кушнер хворий на грип, тому братиме участь у переговорах в онлайн-форматі.

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Що передувало?

Напередодні Reuters повідомило, що спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф цього тижня може відвідати Норвегію для нового раунду переговорів щодо припинення війни в Україні.

Згодом стало відомо, що Зеленський прибуде до Осло на переговори з лідерами Норвегії та Фінляндії.

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