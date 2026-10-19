Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що мирне врегулювання війни в Україні неможливе без участі представників Києва, готових узяти на себе відповідальність за домовленості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

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"Що стосується врегулювання, то ви знаєте, що американська сторона продовжує свої посередницькі та миротворчі зусилля, які ми високо цінуємо. Але, звичайно ж, безперечно, остаточне врегулювання без участі когось із Києва, хто готовий взяти на себе відповідальність, неможливе", - заявив Пєсков.

За даними російських ЗМІ, так представник Кремля відповів на запитання, чи допускає російська сторона можливість мирного врегулювання в Україні без участі представників Києва в переговорах.

Що передувало

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва не збирається виносити на мирні переговори з Україною питання повернення територій у прикордонних областях, захоплених для створення так званої "зони безпеки".

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