Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что мирное урегулирование войны в Украине невозможно без участия представителей Киева, готовых взять на себя ответственность за достигнутые договоренности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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"Что касается урегулирования, то вы знаете, что американская сторона продолжает свои посреднические и миротворческие усилия, которые мы высоко ценим. Но, конечно же, бесспорно, окончательное урегулирование без участия кого-то из Киева, кто готов взять на себя ответственность, невозможно", — заявил Песков.

По данным российских СМИ, именно так представитель Кремля ответил на вопрос, допускает ли российская сторона возможность мирного урегулирования в Украине без участия представителей Киева в переговорах.

Что предшествовало

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва не собирается выносить на мирные переговоры с Украиной вопрос о возвращении территорий в приграничных областях, захваченных для создания так называемой "зоны безопасности".

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