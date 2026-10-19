Для мира нужны представители Киева, готовые взять на себя ответственность, - Песков
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что мирное урегулирование войны в Украине невозможно без участия представителей Киева, готовых взять на себя ответственность за достигнутые договоренности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
"Что касается урегулирования, то вы знаете, что американская сторона продолжает свои посреднические и миротворческие усилия, которые мы высоко ценим. Но, конечно же, бесспорно, окончательное урегулирование без участия кого-то из Киева, кто готов взять на себя ответственность, невозможно", — заявил Песков.
По данным российских СМИ, именно так представитель Кремля ответил на вопрос, допускает ли российская сторона возможность мирного урегулирования в Украине без участия представителей Киева в переговорах.
Что предшествовало
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва не собирается выносить на мирные переговоры с Украиной вопрос о возвращении территорий в приграничных областях, захваченных для создания так называемой "зоны безопасности".
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Більше того, оцінка перспектив після довиборів у Конгрес США підказує, що влада "агента Краснова" диктувати умови Україні буде різко обмежена, якщо взагалі не припинена.
Тому й такий поспіх із цими перемовинами з залученням Китаю для освячення неофарсу під назвою "мюнхен-2".
Тут і думати не потрібно - вже готові каптулянти