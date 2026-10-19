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Новости Мирные переговоры
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Для мира нужны представители Киева, готовые взять на себя ответственность, - Песков

Песков заявил о необходимости участия представителей Киева в переговорах

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что мирное урегулирование войны в Украине невозможно без участия представителей Киева, готовых взять на себя ответственность за достигнутые договоренности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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"Что касается урегулирования, то вы знаете, что американская сторона продолжает свои посреднические и миротворческие усилия, которые мы высоко ценим. Но, конечно же, бесспорно, окончательное урегулирование без участия кого-то из Киева, кто готов взять на себя ответственность, невозможно", — заявил Песков.

По данным российских СМИ, именно так представитель Кремля ответил на вопрос, допускает ли российская сторона возможность мирного урегулирования в Украине без участия представителей Киева в переговорах.

Что предшествовало

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва не собирается выносить на мирные переговоры с Украиной вопрос о возвращении территорий в приграничных областях, захваченных для создания так называемой "зоны безопасности".

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Автор: 

Песков Дмитрий (2140) переговоры с Россией (1573)
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Топ комментарии
+17
Раз рашисти заговорили про мир, то це означає, що ставка на Тромба з примушення України до капітуляції на умовах пітьми не спрацьовує.
Більше того, оцінка перспектив після довиборів у Конгрес США підказує, що влада "агента Краснова" диктувати умови Україні буде різко обмежена, якщо взагалі не припинена.
Тому й такий поспіх із цими перемовинами з залученням Китаю для освячення неофарсу під назвою "мюнхен-2".
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19.10.2026 14:11 Ответить
+12
Бужанський, Гончаренко чи Бойко - є такі.

Тут і думати не потрібно - вже готові каптулянти
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19.10.2026 14:05 Ответить
+10
Один вже взяв відповідальність в Омані і що?
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19.10.2026 14:01 Ответить

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