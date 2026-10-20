Уиткофф после переговоров с Зеленским в Осло отправится в Россию, - Axios
Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф прибыл в Норвегию для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.
Об этом пишет Axios, сообщает Цензор.НЕТ.
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"Чиновник из США заявил, что после Осло Уиткофф также планирует посетить Россию, где надеется встретиться с президентом Владимиром Путиным и представить идеи, разработанные в тесном сотрудничестве с Украиной и европейскими партнерами", — говорится в сообщении.
По данным собеседника, Джаред Кушнер болен гриппом, поэтому будет участвовать в переговорах в онлайн-формате.
Что этому предшествовало?
- Накануне Reuters сообщило, что специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф на этой неделе может посетить Норвегию для нового раунда переговоров о прекращении войны в Украине.
- Впоследствии стало известно, что Зеленский прибудет в Осло на переговоры с лидерами Норвегии и Финляндии.
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