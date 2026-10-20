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Уиткофф после переговоров с Зеленским в Осло отправится в Россию, - Axios

Виткофф встретится с Зеленским, а затем отправится в Москву

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф прибыл в Норвегию для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

Об этом пишет Axios, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Чиновник из США заявил, что после Осло Уиткофф также планирует посетить Россию, где надеется встретиться с президентом Владимиром Путиным и представить идеи, разработанные в тесном сотрудничестве с Украиной и европейскими партнерами", — говорится в сообщении.

По данным собеседника, Джаред Кушнер болен гриппом, поэтому будет участвовать в переговорах в онлайн-формате.

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