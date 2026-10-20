Зеленский начал встречу со спецпосланником США Уиткоффом в Норвегии

20 октября в Норвегии началась встреча украинской и американской делегаций во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским и специальным представителем США Стивом Уиткоффом соответственно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

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Детали встречи

Во встрече со спецпосланцами президента США Дональда Трампа принимают участие президент Украины Владимир Зеленский, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Вместе с президентом Зеленским в переговорах со Стивом Уиткоффом примут участие Кирилл Буданов, Рустем Умеров, Давид Арахамия и Сергей Кислица.

СМИ сообщает, что именно президент Украины обратился к Норвегии и Финляндии с просьбой организовать встречу с представителями США.

Хотя Уиткофф принимает участие во встрече лично, посланник США Джаред Кушнер должен был присоединиться к ней удаленно из-за якобы болезни, сообщило агентство Reuters 19 октября со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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Европейские представители

Ожидается, что к обсуждениям также присоединятся другие европейские чиновники - как сообщается, среди них представители Великобритании, Германии, Франции и Польши.

ЕС будет представлять Бьорн Зайберт, руководитель аппарата председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщил "Kyiv Independent" высокопоставленный чиновник Комиссии.

Зайберт, которого считают "правой рукой" фон дер Ляйен, ранее участвовал в предыдущем раунде мирных переговоров 9 октября.

Лоренц Мейер-Миннеманн, заместитель руководителя аппарата в офисе генерального секретаря НАТО, также примет участие в переговорах, сообщил "Kyiv Independent" представитель НАТО.

"Мы поддерживаем все контакты, которые могут помочь установить мир. Мы также обсудим вопросы укрепления нашей противовоздушной обороны и совместного производства", - написал Зеленский в соцсетях после прибытия в Норвегию.

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