Зеленский об ударах по энергетике: Если США не могут остановить РФ, они должны предоставить Украине ПВО

Украина выступает за взаимное энергетическое прекращение огня, однако в случае продолжения российских ударов нуждается в дополнительных системах ПВО от США для защиты. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, подчеркнув, что отношения с Вашингтоном должны оставаться честными, прозрачными и прагматичными.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Corriere della Sera, сообщает Цензор.НЕТ.

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Отношения Украины с США

"У нас всегда были важные, прочные стратегические отношения с Соединенными Штатами Америки. Наше двустороннее сотрудничество начало особенно активно развиваться во время полномасштабной войны. Я благодарен за всю поддержку", - подчеркивает глава государства.

По его словам, он всегда строил отношения на честности, справедливости и, самое главное, прозрачности.

"Потому что если ты лжешь, а твой народ находится в состоянии войны, это очень больно. Поэтому я всегда хотел ничего не скрывать и не лгать президенту Соединенных Штатов. В любом случае у нас больше общего, чем у Америки с Россией. Это осознает большинство людей Украины и Соединенных Штатов Америки. Мы бы и в дальнейшем хотели таких же открытых, честных и прагматичных отношений с Америкой, как те, что у нас с ними есть сегодня", - добавляет он.

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Отдельно Зеленский прокомментировал возможность энергетического перемирия и роль США в договоренностях по такому перемирию.

В частности, он отметил, что позиция Украины очень проста.

"Мы за взаимное энергетическое прекращение огня. Если мы говорим о том, что не должны наносить ответные удары по энергообъектам РФ после того, как они наносят удары по нашему газу, электричеству, нефти - по всему. "Русские" наносят удары. Америка не может их остановить. Давайте верить в то, что Америка очень хочет, но не может. Тогда я как партнер иду навстречу президенту Трампу: если они бьют по нам, мы не можем им ответить, это нечестно и несправедливо, но если это нужно вам, вы не можете утихомирить Путина, то дайте нам противоракеты, чтобы я защитил энергетику. Не смогли остановить Путина - помогли Украине", - резюмирует Зеленский.

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