РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13813 посетителей онлайн
Новости Отношения Украины и США Удары по энергетике Отношения Зеленского и Трампа
3 269 37

Зеленский об ударах по энергетике: Если США не могут остановить РФ, они должны предоставить Украине ПВО

Трамп и Зеленский

Украина выступает за взаимное энергетическое прекращение огня, однако в случае продолжения российских ударов нуждается в дополнительных системах ПВО от США для защиты. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, подчеркнув, что отношения с Вашингтоном должны оставаться честными, прозрачными и прагматичными.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Corriere della Sera, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Отношения Украины с США

"У нас всегда были важные, прочные стратегические отношения с Соединенными Штатами Америки. Наше двустороннее сотрудничество начало особенно активно развиваться во время полномасштабной войны. Я благодарен за всю поддержку", - подчеркивает глава государства.

По его словам, он всегда строил отношения на честности, справедливости и, самое главное, прозрачности.

"Потому что если ты лжешь, а твой народ находится в состоянии войны, это очень больно. Поэтому я всегда хотел ничего не скрывать и не лгать президенту Соединенных Штатов. В любом случае у нас больше общего, чем у Америки с Россией. Это осознает большинство людей Украины и Соединенных Штатов Америки. Мы бы и в дальнейшем хотели таких же открытых, честных и прагматичных отношений с Америкой, как те, что у нас с ними есть сегодня", - добавляет он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп об отношениях с Зеленским: "Я думаю, что они хорошие"

Отдельно Зеленский прокомментировал возможность энергетического перемирия и роль США в договоренностях по такому перемирию.

В частности, он отметил, что позиция Украины очень проста.

"Мы за взаимное энергетическое прекращение огня. Если мы говорим о том, что не должны наносить ответные удары по энергообъектам РФ после того, как они наносят удары по нашему газу, электричеству, нефти - по всему. "Русские" наносят удары. Америка не может их остановить. Давайте верить в то, что Америка очень хочет, но не может. Тогда я как партнер иду навстречу президенту Трампу: если они бьют по нам, мы не можем им ответить, это нечестно и несправедливо, но если это нужно вам, вы не можете утихомирить Путина, то дайте нам противоракеты, чтобы я защитил энергетику. Не смогли остановить Путина - помогли Украине", - резюмирует Зеленский.

Читайте также: Лидеры ЕС не просили Зеленского сдерживать критику в адрес Трампа: "Он в отчаянии", - СМИ

Автор: 

Зеленский Владимир (26268) США (30804) энергетика (3796) Трамп Дональд (8462)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
А навіщо нам ті старі Томагавки. Невідомий Вова казав, що на "Понтах Фраєра" створили *******, набагато кращу ракету за "Томагавки" - "Фламінго", яка летить тисячі кілометрів з тоною вибухівки і що тільки в 2025 році їх виготовили 3000. Я навіть не можу уявити скільки їх є сьогодні.
показать весь комментарий
20.10.2026 11:50 Ответить
+19
А чого у Спіздіча і Шулермана не вимагаєш? Штати вже закінчилися.
показать весь комментарий
20.10.2026 11:47 Ответить
+18
Після 3 листопада нікуди США не подінуться і ще 2 роки президентом буде Трамп. Потрібно бути професіоналом щоб вести зовнішню політику, а не застосовувати політику гопніка, що ніби всі невідомому Вові зобов'язані... А люди, особливо в США знають, хто такий Вова і хто його оточення і чим вони займалися замість оборони. Тим більше, що Трамп точно такий, як невідомий Вова і хоче збагатитися, але не за рахунок мародерства казни США, як це робить оточення Вови, а за рахунок росії. Чомусь в Порошенка виходило домовлятися і з Трампом і з Байденом. А невідомий Вова може тільки потужно кривлятися, гадити на всіх і сваритися з нашими партнерами.
показать весь комментарий
20.10.2026 11:56 Ответить

Загрузка...

 
 