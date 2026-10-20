Зеленський про удари по енергетиці: Якщо США не можуть зупинити РФ, вони мають дати Україні ППО

Україна виступає за взаємне енергетичне припинення вогню, однак у разі продовження російських ударів потребує від США додаткових систем ППО для захисту. Про це заявив Президент Володимир Зеленський, наголосивши, що відносини з Вашингтоном мають залишатися чесними, прозорою та прагматичними.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтервʼю для Corriere della Sera, інформує Цензор.НЕТ.

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Відносини України зі США

"У нас завжди були важливі, сильні стратегічні відносини зі Сполученими Штатами Америки. Наш двосторонній трек почав особливо активно розвиватися під час повномасштабної війни. Я вдячний за всю підтримку", - наголошує глава держави.

За його словами, він завжди будував відносини на чесності, справедливості та, найголовніше, прозорості.

"Бо якщо ти брешеш, а твій народ у війні, це дуже боляче. Тому я завжди хотів нічого не приховувати і не брехати Президенту Сполучених Штатів. В будь-якому випадку в нас більше спільного, ніж в Америки з Росією. Це усвідомлює більшість людей України та Сполучених Штатів Америки. Ми б і надалі хотіли таких самих відкритих, чесних відносин і прагматичних з Америкою, як ми сьогодні з ними маємо", - додає він.

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Окремо Зеленський прокоментував можливість енергетичного перемир'я та роль США у домовленостях щодо такого перемир'я.

Зокрема, він зазначив, що позиція України дуже проста.

"Ми за взаємне енергетичне припинення вогню. Якщо ми говоримо про те, що ми не повинні відповідати по енергооб’єктах РФ після того, як вони б’ють по нашому газу, електриці, нафті - по всьому. "Рускі" б’ють. Америка не може їх зупинити. Давайте вірити в те, що Америка дуже хоче, але не може. Тоді я як партнер іду назустріч Президенту Трампу: якщо вони по нас б’ють, ми не можемо їм відповісти, це нечесно і несправедливо, але якщо це потрібно вам, ви не можете вгомонити Путіна, то дайте нам протиракети, щоб я захистив енергетику. Не змогли Путіна зупинити - допомогли Україні", - резюмує Зеленський.

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