Зеленский о ядерном оружии РФ: Не думаю, что Путин рискнет. ВИДЕО

Российский диктатор Владимир Путин не решится применить ядерное оружие. Поскольку такой шаг может лишить Москву поддержки союзников и создать опасный прецедент для других конфликтов.

Как сообщает"Цензор.НЕТ", об этом в интервью Стивену Барлетту заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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"Каждому приходит в голову, что они (россияне – ред.) могут сделать что-то еще хуже. Но я не думаю, что они рискнут применить ядерное оружие. Потому что тогда, я убежден, у них не останется ни одного союзника, включая такие страны, как Америка и Китай", – отметил Зеленский.

При этом он отметил, что применение ядерного оружия один раз станет опасным прецедентом в целом для ядерных держав и других конфликтов.

"Я имею в виду, что если одна страна может это сделать, то в случае конфликта где-то еще – на другом континенте, не знаю, например, на Ближнем Востоке – это означает, что если ядерное оружие было применено один раз, то оно может быть применено во второй или третий раз", – сказал Зеленский.

При этом он вновь повторил, что не верит, что Путин пойдет на такой шаг.

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"Я не думаю, что Путин рискнет применить ядерное оружие. Но опять же – мы имеем дело с человеком и системой, которая до конца его дней будет держаться за него, а он будет держаться за нее, потому что только когда его жизнь закончится, только тогда он покинет Кремль и физически передаст, естественным образом передаст власть. Я более чем уверен в этом", — подытожил Зеленский.

Что этому предшествовало?

30 сентября агентство Reuters сообщило, что Россия направила НАТО письменное предупреждение о готовности применить ядерное оружие, если Альянс попытается изолировать Калининградскую область от территории РФ. В Североатлантическом альянсе ответили, что не угрожают Москве, а письмо расценивают как попытку запугивания.

Калининградская область — самый западный регион России, отделенный от ее основной территории и расположенный на побережье Балтийского моря между Польшей и Литвой. Область имеет важное стратегическое значение для России благодаря своему расположению, военной инфраструктуре и выходу к Балтийскому морю.

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