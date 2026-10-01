РФ не угрожала НАТО ядерным оружием из-за Калининграда. Это ответ на попытку нас запугать, — Путин

Владимир Путин заявил, что в письме МИД РФ в адрес НАТО по поводу Калининградской области "не говорилось о ядерном оружии", но речь пойдет о применении "всего арсенала российского оружия" в случае прямого нападения.

Об этом Путин заявил во время выступления на "Валдае", передает Цензор.НЕТ.

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Опровержение лидера Кремля

Путин заявил, что в письме речь идет "о применении всех средств" при условии, если страны НАТО якобы "изолируют" Калининградскую область.

"Мы никого не пугаем. И то, о чем вы только что сказали, заявление МИД и письма, которые МИД разослал в некоторые страны, — это не запугивание, это ответ на попытку нас запугать. И все правильно написано в заявлении МИД и в тех письмах, которые были разосланы. Если дело дойдет до прямого нападения на Российскую Федерацию — в данном случае речь идет о Калининграде, возможно, и о других каких-то территориях, — конечно, на повестке дня неизбежно и немедленно встанет вопрос о применении Российской Федерацией всех видов вооружения, имеющихся в распоряжении нашей страны. Это неизбежно", — сказал диктатор.

Также Путин заявил, что Россия"не собирается ни на кого нападать ни в 2029 году, ни в 2030 году, ни в 2050 году". И добавил, мол, у России "есть такие средства поражения, которых сейчас ни у кого нет".

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При этом Путин обвинил ЕС в том, что европейские страны могут вырвать его слова из контекста и использовать их как доказательство того, что Россия угрожает Европе ядерным оружием.

Затем российский диктатор отдельно заявил, что нет гарантий, что ядерные державы не применят ядерное оружие, ведь в международной политике сейчас "нарушаются все мыслимые и немыслимые табу".

Что этому предшествовало

30 сентября агентство Reuters сообщило, что Россия направила НАТО письменное предупреждение о готовности применить ядерное оружие, если Альянс попытается изолировать Калининградскую область от территории РФ. В Североатлантическом альянсе ответили, что не угрожают Москве, а письмо расценивают как попытку запугивания.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, реагируя на угрозы России применить ядерное оружие в случае изоляции Калининградской области, заявил, что не воспринимает такие обвинения "слишком серьезно".

В свою очередь помощник диктатора РФ Николай Патрушев заявил, что если НАТО попытается на практике воплотить "угрозы" в отношении Калининградской области, ответ России будет "адекватным и быстрым", а Альянс "пожалеет о своих действиях".

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