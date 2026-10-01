РФ не погрожувала НАТО ядерною зброєю через Калінінград. Це відповідь на спробу нас залякати, - Путін
Володимир Путін заявив, що у листі МЗС РФ до НАТО щодо Калінінградської області "не було сказано про ядерну зброю", але йтиметься про застосування "всього арсеналу російської зброї" у разі прямого нападу.
Про це Путін заявив під час промови на "Валдаї", передає Цензор.НЕТ.
Заперечення лідера Кремля
Путін заявив, що у листі йдеться "про застосування усіх засобів" за умови, якщо країни НАТО нібито "ізолюють" Калінінградську область.
"Ми нікого не лякаємо. І те, про що ви щойно сказали, заява МЗС та листи, які МЗС розіслало до деяких країн, — це не залякування, це відповідь на спробу нас залякати. І все правильно написано в заяві МЗС та в тих листах, які були розіслані. Якщо справа дійде до прямого нападу на Російську Федерацію — у цьому випадку мається на увазі Калінінград, можливо, й інші якісь території, — звичайно, на порядку денному неминуче й негайно постане питання застосування Російською Федерацією всіх видів озброєння, що є в розпорядженні нашої країни. Це неминуче", — сказав диктатор.
Також Путін заявив, що Росія "не збирається ні на кого нападати, ні у 2029 році, ні у 2030 році, ні у 2050 році". І додав, мовляв, Росія "має такі засоби ураження, яких зараз ні в кого немає".
При цьому Путін звинуватив ЄС у тому, що європейські країни можуть вирвати його слова з контексту та використати їх як доказ того, що Росія погрожує Європі ядерною зброєю.
Відтак окремо російський диктатор заявив, що немає гарантій, що ядерні держави не застосують ядерну зброю, адже в міжнародній політиці зараз "порушуються всі мислимі й немислимі табу".
Що цьому передувало
- 30 вересня агентство Reuters повідомило, що Росія надіслала НАТО письмове попередження про готовність застосувати ядерну зброю, якщо Альянс спробує ізолювати Калінінградську область від території РФ. У Північноатлантичному альянсі відповіли, що не загрожують Москві, а лист розцінюють як спробу залякування.
- Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, реагуючи на погрози Росії застосувати ядерну зброю у разі ізолювання Калінінградської області, заявив, що не сприймає такі закиди "надто серйозно".
- Своєю чергою помічник диктатора РФ Микола Патрушев заявив, що якщо НАТО спробує на практиці втілити "погрози" щодо Калінінградської області, відповідь Росії буде "адекватною й швидкою", а Альянс "пошкодує про свої дії".
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