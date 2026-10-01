РФ не погрожувала НАТО ядерною зброєю через Калінінград. Це відповідь на спробу нас залякати, - Путін

Володимир Путін заявив, що у листі МЗС РФ до НАТО щодо Калінінградської області "не було сказано про ядерну зброю", але йтиметься про застосування "всього арсеналу російської зброї" у разі прямого нападу.

Про це Путін заявив під час промови на "Валдаї", передає Цензор.НЕТ.

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Заперечення лідера Кремля

Путін заявив, що у листі йдеться "про застосування усіх засобів" за умови, якщо країни НАТО нібито "ізолюють" Калінінградську область.

"Ми нікого не лякаємо. І те, про що ви щойно сказали, заява МЗС та листи, які МЗС розіслало до деяких країн, — це не залякування, це відповідь на спробу нас залякати. І все правильно написано в заяві МЗС та в тих листах, які були розіслані. Якщо справа дійде до прямого нападу на Російську Федерацію — у цьому випадку мається на увазі Калінінград, можливо, й інші якісь території, — звичайно, на порядку денному неминуче й негайно постане питання застосування Російською Федерацією всіх видів озброєння, що є в розпорядженні нашої країни. Це неминуче", — сказав диктатор.

Також Путін заявив, що Росія "не збирається ні на кого нападати, ні у 2029 році, ні у 2030 році, ні у 2050 році". І додав, мовляв, Росія "має такі засоби ураження, яких зараз ні в кого немає".

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При цьому Путін звинуватив ЄС у тому, що європейські країни можуть вирвати його слова з контексту та використати їх як доказ того, що Росія погрожує Європі ядерною зброєю.

Відтак окремо російський диктатор заявив, що немає гарантій, що ядерні держави не застосують ядерну зброю, адже в міжнародній політиці зараз "порушуються всі мислимі й немислимі табу".

Що цьому передувало

30 вересня агентство Reuters повідомило, що Росія надіслала НАТО письмове попередження про готовність застосувати ядерну зброю, якщо Альянс спробує ізолювати Калінінградську область від території РФ. У Північноатлантичному альянсі відповіли, що не загрожують Москві, а лист розцінюють як спробу залякування.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, реагуючи на погрози Росії застосувати ядерну зброю у разі ізолювання Калінінградської області, заявив, що не сприймає такі закиди "надто серйозно".

Своєю чергою помічник диктатора РФ Микола Патрушев заявив, що якщо НАТО спробує на практиці втілити "погрози" щодо Калінінградської області, відповідь Росії буде "адекватною й швидкою", а Альянс "пошкодує про свої дії".

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