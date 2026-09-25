РосЗМІ опублікували колонку про "ще одну СВО" проти Литви, але згодом видалили матеріал
Російське державне інформагентство оприлюднило колонку під заголовком "На Росію чекає ще одна СВО. Вона буде дуже короткою".
Про це пише видання "Медуза", передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Текст писав позаштатний автор агентства Олександр Носович. Так він відреагував на рішення парламенту Литви, який підтримав відмову від заборони на розміщення в країні ядерної зброї.
Водночас за кілька годин текст видалили, оскільки матеріал "не відповідає думці редакції, редакційній політиці та державній політиці РФ".
Копія статті збереглася у вебархіві.
У матеріалі Носович писав, що країни Європи "продовжують розгойдувати тему перекидання до кордонів Росії неконвенційних озброєнь" і обрали державу, яка "має стати ядерним складом". Серед іншого, автор називає Литву "країною-самогубцем взагалі без мізків", "корисним ідіотом" та "маленьким, але гордим камікадзе в ближньому зарубіжжі" Росії.
Також автор порівняв Литву з Україною, пригрозивши їй вторгенням та ядерним ударом.
"Йдеться про те, які засоби можна використати. І якщо вже наші противники першими переводять розмову у площину ядерної загрози, то Росія може дозволити собі навіть відмовитися від введення сухопутного контингенту. Лише ракети з відповідним зарядом. Рішення не просто швидке, а блискавичне", - йдеться у тексті.
Що відомо про Носовича?
Він є членом неурядової організації "Рада із зовнішньої та оборонної політики" та головний редактор проросійського видання RuBaltic.Ru, яке базується в Калінінграді.
Розслідувальний центр "Досьє" у 2020 році пов'язував Носовича зі структурою впливу, яку курують співробітники адміністрації президента та Служби зовнішньої розвідки Росії.
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