Российские СМИ опубликовали колонку о "еще одной СВО" против Литвы, но впоследствии удалили материал

Российское государственное информационное агентство опубликовало колонку под заголовком "Россию ждет еще одна СВО. Она будет очень короткой".

Об этом пишет издание "Медуза", передает Цензор.НЕТ.

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Текст написал внештатный автор агентства Александр Носович. Так он отреагировал на решение парламента Литвы, поддержавшего отказ от запрета на размещение в стране ядерного оружия.

В то же время через несколько часов текст удалили, поскольку материал "не соответствует мнению редакции, редакционной политике и государственной политике РФ".

Копия статьи сохранилась в веб-архиве.

В материале Носович писал, что страны Европы "продолжают раздувать тему переброски к границам России неконвенционального вооружения" и выбрали государство, которое "должно стать ядерным складом". Среди прочего автор называет Литву "страной-самоубийцей, вообще лишенной мозгов", "полезным идиотом" и "маленьким, но гордым камикадзе в ближнем зарубежье" России.

Также автор сравнил Литву с Украиной, пригрозив ей вторжением и ядерным ударом.

"Речь идет о том, какие средства можно использовать. И если уж наши противники первыми переводят разговор в плоскость ядерной угрозы, то Россия может позволить себе даже отказаться от ввода сухопутного контингента. Только ракеты с соответствующим зарядом. Решение не просто быстрое, а молниеносное", — говорится в тексте.

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Что известно о Носовиче?

Он является членом неправительственной организации "Совет по внешней и оборонной политике" и главным редактором пророссийского издания RuBaltic.Ru, базирующегося в Калининграде.

Расследовательский центр "Досье" в 2020 году связывал Носовича со структурой влияния, которую курируют сотрудники администрации президента и Службы внешней разведки России.

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