Литва обсудит с Польшей планы эвакуации в случае российского нападения
Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс планирует обсудить с польской стороной возможное сотрудничество по эвакуации литовцев в случае нападения России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет LRT.
Глава правительства Литвы отметил, что поднимет вопрос об эвакуации во время встреч с польскими коллегами, которые состоятся в октябре в Варшаве.
Литва хочет согласовать план эвакуации с Польшей
По словам Синкявичюса, он пока не обсуждал этот вопрос с премьер-министром Польши Дональдом Туском. В то же время министры обороны и внутренних дел двух стран сотрудничают в различных сферах.
На этой неделе литовский премьер заявил, что страна подготовила планы эвакуации из-за роста угрозы со стороны России. Он уточнил, что речь идет, в частности, об эвакуации городов, в числе которых Вильнюс.
Синкявичюс признал, что план может не сработать из-за неопределенности и различных сценариев развития событий.
"Я считаю, что лучше иметь план, чем не иметь его вовсе", - отметил премьер-министр Литвы.
Польша заявила о готовности помочь
В польском правительстве ранее заявили о готовности помочь Литве с эвакуацией гражданского населения в случае возможного нападения России.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша будет выполнять союзнические обязательства.
По его словам, места для возможной эвакуации определяются на уровне гмины, повета, воеводства и государства. В то же время конкретных мест он не назвал.
Косиняк-Камыш отметил, что Польша уже имеет опыт организации помощи после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
"Мы уже достаточно хорошо отработали это, когда 3 млн украинцев въехали в Польшу. Тогда мы могли рассчитывать на открытые двери домов каждого из нас", - сказал польский министр.
Он также добавил, что в случае нападения на Литву, Латвию или Эстонию эти страны будут обращаться к союзникам с просьбой о применении статьи 5.
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