Литва обговорить з Польщею плани евакуації у разі російського нападу

Прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс планує обговорити з польською стороною можливу співпрацю щодо евакуації литовців у разі нападу Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише LRT.

Глава уряду Литви зазначив, що порушить питання евакуації під час зустрічей із польськими колегами, які відбудуться у жовтні у Варшаві.

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Литва хоче узгодити план евакуації з Польщею

За словами Сінкявічюса, він поки не обговорював це питання з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Водночас міністри оборони та внутрішніх справ двох країн співпрацюють у різних сферах.

Цього тижня литовський прем’єр заявив, що країна підготувала плани евакуації через зростання загрози з боку Росії. Він уточнив, що йдеться, зокрема, про евакуацію міст, серед яких Вільнюс.

Сінкявічюс визнав, що план може не спрацювати через невизначеність та різні сценарії розвитку подій.

"Я вважаю, що краще мати план, ніж не мати його взагалі", — зазначив прем’єр-міністр Литви.

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Польща заявила про готовність допомогти

У польському уряді раніше заявили про готовність допомогти Литві з евакуацією цивільного населення у разі можливого нападу Росії.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Польща виконуватиме союзницькі зобов’язання.

За його словами, місця для можливої евакуації визначаються на рівні гміни, повіту, воєводства та держави. Водночас конкретних місць він не назвав.

Косіняк-Камиш зазначив, що Польща вже має досвід організації допомоги після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Ми вже досить добре відпрацювали це, коли 3 млн українців в’їхали до Польщі. Тоді ми могли розраховувати на відкриті двері будинків кожного з нас", — сказав польський міністр.

Він також додав, що у разі нападу на Литву, Латвію чи Естонію ці країни звертатимуться до союзників щодо задіяння статті 5.

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