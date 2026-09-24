Країни Балтії просять ЄС додаткові гроші на боротьбу з дронами

Індустрія дронів

Литва, Латвія та Естонія звернулися до Європейської комісії з проханням про додаткове фінансування для посилення можливостей боротьби з безпілотниками.

Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням на заяву міністра оборони Литви Робертаса Каунаса для Reuters.

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Країни Балтії просять ЄС посилити захист від дронів

За словами Каунаса, Литва, Латвія та Естонія хочуть посилити власні можливості для протидії безпілотникам. Також країни розглядають спільні закупівлі необхідного обладнання.

Звернення до Єврокомісії пов’язане із занепокоєнням щодо дронів, які під час війни Росії проти України потрапляють у повітряний простір Балтійського регіону.

За даними Reuters, Україна останнім часом посилила використання далекобійних безпілотників для атак по цілях у Росії. Окремі дрони під час таких атак заходили в повітряний простір країн Балтії.

Точну суму запитуваного фінансування Каунас не назвав. Водночас фінське видання Iltalehti повідомило, що може йтися про 500 млн євро. Литовський міністр цю цифру не підтвердив.

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Балтійські країни планують спільні закупівлі

Литва, Латвія та Естонія розглядають можливість спільної закупівлі техніки для боротьби з безпілотниками. Перевагу при цьому планують надавати продукції європейської оборонної промисловості.

"Ми розглядаємо можливість спільного придбання цієї техніки, віддаючи перевагу європейській оборонній промисловості", - сказав Каунас.

За його словами, такий підхід має посилити стійкість трьох країн і водночас сприяти розвитку оборонної промисловості Європи.

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Останнім часом у країнах східного флангу НАТО також говорять про можливі сценарії ескалації з боку Росії.

Раніше в НАТО заявляли про готовність реагувати на будь-які провокації та атаки Росії. Генерал Альянсу наголосив, що організація готова протидіяти потенційній ескалації на східному фланзі Європи.