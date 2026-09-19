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НАТО готове до можливої ескалації з боку Росії, - адмірал Драгоне

Драгоне про готовність НАТО до ескалації РФ

НАТО готове відреагувати на можливу ескалацію з боку Росії на східному фланзі Європи.

Про це заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне під час чергової зустрічі 32 найвищих генералів Альянсу в Копенгагені, пише Politico, передає Цензор.НЕТ.

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НАТО готове

"Альянс готовий, структура готова, солдати, зброя - усе готове", - сказав Драгоне.

Він додав, що НАТО продовжує нарощувати сили "як за чисельністю, так і за рівнем оснащення".

Драгоне заявив, що під час зустрічі генерали Альянсу не обговорювали останні попередження союзників, але наголосив, що НАТО має готові військові плани обсягом "4000 сторінок" для захисту східного флангу - від сценаріїв, що передбачають "мінімальну кризу або втручання на нашій території".

Зазначається, що у 2023 році, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, країни НАТО узгодили три оперативні плани регіональної оборони.

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"Союзники готові на випадок ескалації. У разі нападу ми знаємо, як діяти. Безвідповідальна поведінка Росії протягом останніх тижнів і місяців продовжує випробовувати рішучість союзників і має на меті підірвати довіру та послабити нашу єдність", - наголосив Драгоне.

Він також додав: "Хочу зауважити - ці спроби не розділяють нас. Навпаки - вони вдосконалюють наші інструменти, роблять нас значно згуртованішими та рішучішими".

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Загроза з боку РФ 

Варто зауважити, що ці заяви пролунали на тлі зростання кількості попереджень від європейських лідерів щодо можливої ​​ескалації з боку Росії. У четвер прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Москва може спрямувати безпілотники або ракети на країну НАТО протягом "найближчих кількох місяців" у межах інсценованої провокації, щоб перевірити Альянс на міцність. Згодом про такий ризик також заявили Франція та Нідерланди.

Крім того, останніми тижнями в Європі почастішали випадки порушення повітряного простору та спроб диверсій, оскільки напруженість у відносинах із Росією продовжує зростати через її повномасштабну війну в Україні. У серпні у звітах розвідки США містилося попередження про те, що Москва планує обмежений напад на країну НАТО найближчими роками.

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Автор: 

НАТО (7400) росія (47821)
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Топ коментарі
+2
Ого_)Хочеться вірити ,що 4000 сторінок читати не будуть всі від самого початку,а кожен свій розділ ,згідно зони відповідальності чи як)))
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19.09.2026 19:35 Відповісти
+2
....головне щоб це не була книжка про стурбованість та занепокоєння від психолога))Бо фіцо каже ,що свій розділ спалив)
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19.09.2026 19:36 Відповісти
+1
Готове здриснути далеко на захід?
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19.09.2026 19:35 Відповісти

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