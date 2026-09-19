Росія вже атакувала союзників України, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія вже атакувала європейських союзників України та робить це близько п'яти років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав, відповідаючи на запитання журналіста про занепокоєння польських лідерів щодо можливого нападу Росії на країни, які підтримують Україну.

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Американський президент заявив, що, на його думку, Росія вже здійснювала атаки проти союзників України.

"Я думаю, що вони вже напали на українських союзників. Вони атакують українських союзників вже близько п'яти років. Я думаю, що всі з цим погоджуються", – сказав Трамп.

Водночас президент США у цій відповіді не уточнив, які саме атаки чи інциденти він має на увазі.

Польща попереджає про можливі атаки РФ

Заява Трампа прозвучала на тлі попереджень польського керівництва про можливість російських ударів по країнах – союзниках України.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск 17 вересня заявив у парламенті, що, за оцінками польських спецслужб, російські плани можуть передбачати гібридні атаки із застосуванням дронів і ракет проти держав, які підтримують Україну, зокрема Польщі. Він також говорив про ризик падіння російських дронів на території країн НАТО.

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Польща після російських атак по Україні поблизу свого кордону також піднімала в повітря військову авіацію.