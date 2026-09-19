Россия уже атаковала союзников Украины, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия уже напала на европейских союзников Украины и продолжает это делать уже около пяти лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал, отвечая на вопрос журналиста об обеспокоенности польских лидеров возможным нападением России на страны, поддерживающие Украину.

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Американский президент заявил, что, по его мнению, Россия уже совершала атаки против союзников Украины.

"Я думаю, что они уже напали на украинских союзников. Они атакуют украинских союзников уже около пяти лет. Я думаю, что все с этим согласны", — сказал Трамп.

В то же время президент США в этом ответе не уточнил, какие именно атаки или инциденты он имеет в виду.

Польша предупреждает о возможных атаках РФ

Заявление Трампа прозвучало на фоне предупреждений польского руководства о возможности российских ударов по странам – союзникам Украины.

Премьер-министр Польши Дональд Туск 17 сентября заявил в парламенте, что, по оценкам польских спецслужб, российские планы могут предусматривать гибридные атаки с применением дронов и ракет против государств, поддерживающих Украину, в частности Польши. Он также говорил о риске падения российских дронов на территории стран НАТО.

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Польша после российских атак на Украину вблизи своей границы также поднимала в воздух военную авиацию.