Трамп закрив журналістам CNN, MS NOW та Politico доступ до Білого дому і пригрозив обмеженнями іншим медіа

Президент США Дональд Трамп закрив доступ до Білого дому для журналістів новинних телеканалів CNN і MS NOW та видання Politico.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Звинувачення на адресу медіа

Трамп пояснив рішення тим, що ці ЗМІ нібито постійно поширюють "фейкові новини".

"Я гордий оголосити, що відтепер я забороняю "фейковим новинам" CNN, MSNOW (яка нещодавно змінила назву з MSNBC через відсутність глядацької аудиторії та довіри!), а також Politico (отримувачу незаконної та безглуздої передплати на $8 млн — абсолютного рекорду, безпосередньо від уряду Сполучених Штатів за часів Корумпованого Джо Байдена, щоб утримати їх "на плаву". Як на мене, це схоже на корупцію!), перебувати у Білому домі внаслідок їхнього постійного "виствітлення" ФЕЙКОВИХ НОВИН!", - написав Трамп.

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Погрози іншим виданням

Президент США також пригрозив аналогічними обмеженнями для інших медіа, які, на його думку, поширюють "фейкові новини".

"Щодо інших ЗМІ, які поширюють фейкові новини, будуть вжиті аналогічні заходи", - додав глава Білого дому.

Згодом відповідаючи у Білому домі на запитання про те, як на практиці діятиме заборона для журналістів згаданих медіа, президент США заявив, що не хоче, щоб вони перебували в його кабінеті й взагалі були присутні в Білому домі.

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