Трамп заявив, що не знає, хто такий росіянин Кремльов, і той не оплачував весілля його сина

Президент США Дональд Трамп заявив, що не має уявлення, хто такий російський олігарх Умар Кремльов, і заперечив, що той оплачував весілля його сина на приватному острові на Багамах.

Заяву Трампа цитує CBS News, передає Цензор.НЕТ.

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Заперечення Трампа

Президент США у коментарі американським ЗМІ заявив, що не має уявлення, хто такий Умар Кремльов.

"Ніколи про нього не чув, і він не оплачував весілля Дона та Беттіни, яке відбулося в зовсім іншому місці й в інший день. Це була вечірка після весілля, влаштована на їхню честь. Нічого особливого!" — сказав він. Трамп також зазначив, що не був присутнім на цій вечірці.

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Позиція генпрокурора США

Генеральний прокурор США Тодд Бланш раніше заявив, що не збирається розслідувати можливу участь російського бізнесмена в оплаті святкування весілля Трампа-молодшого.

Беттіна Андерсон, дружина Дональда Трампа-молодшого, у понеділок в Instagram підтвердила, що Кремльов організував для них два вечори святкувань на приватному острові на Багамах після весілля, вона назвала це "надзвичайно щедрим весільним подарунком" від друга.

За її словами, саме весілля було лише для родини, і Трамп на ньому не був присутній через обов'язки у Вашингтоні. Вихідні після весілля, за словами Андерсон, планували заздалегідь як розважальний уїкенд із друзями — молодята просто одружилися напередодні вже запланованої зустрічі. Андерсон наголосила, що дружба не потребує політичного мотиву, і заявила про відсутність будь-якої "змови".

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Про розслідування ProPublica

14 вересня видання ProPublica повідомило, що Умар Кремльов таємно профінансував організацію весілля Дональда Трампа-молодшого — старшого сина президента США. Святкування відбулося 24 травня на Багамах, серед гостей були росіяни.

Кремльов (колишнє прізвище — Лутфуллоєв) — генеральний секретар Міжнародної асоціації боксу та союзник диктатора Росії Володимира Путіна. Прессекретар Кремльова заявив ProPublica, що бізнесмен та Трамп-молодший підтримують дружні стосунки й познайомилися кілька років тому, а сам Кремльов нібито ніколи не обговорював політичні питання з американськими друзями.

Українські персональні санкції проти російського спортивного функціонера й олігарха Умара Кремльова (Лутфуллоєва) запроваджені 15 січня 2023 року.

За оцінкою Forbes, статки Дональда Трампа-молодшого становлять близько 300 мільйонів доларів.

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