Трамп заявил, что не знает, кто такой россиянин Кремлев, и что тот оплачивал свадьбу его сына

Президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет представления, кто такой российский олигарх Умар Кремлев, и опроверг информацию о том, что тот оплатил свадьбу его сына на частном острове на Багамах.

Заявление Трампа цитирует CBS News, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Опровержение Трампа

Президент США в комментарии американским СМИ заявил, что не имеет представления, кто такой Умар Кремлев.

"Никогда о нем не слышал, и он не оплачивал свадьбу Дона и Беттины, которая состоялась в совершенно другом месте и в другой день. Это была вечеринка после свадьбы, устроенная в их честь. Ничего особенного!" - сказал он. Трамп также отметил, что не присутствовал на этой вечеринке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Конгрессе США расследуют финансирование россиянином Кремлёвым свадьбы сына Трампа на Багамах

Позиция генерального прокурора США

Генеральный прокурор США Тодд Бланш ранее заявил, что не собирается расследовать возможное участие российского бизнесмена в оплате празднования свадьбы Трампа-младшего.

Беттина Андерсон, супруга Дональда Трампа-младшего, в понедельник в Instagram подтвердила, что Кремлев организовал для них два вечера торжеств на частном острове на Багамах после свадьбы, она назвала это "чрезвычайно щедрым свадебным подарком" от друга.

По ее словам, сама свадьба была только для семьи, и Трамп на ней не присутствовал из-за обязанностей в Вашингтоне. Выходные после свадьбы, по словам Андерсон, планировали заранее как развлекательный уик-энд с друзьями - молодожены просто поженились накануне уже запланированной встречи. Андерсон подчеркнула, что дружба не требует политического мотива, и заявила об отсутствии какого-либо "заговора".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Россия договорились не наносить удары по энергетическим объектам друг друга, - Трамп

О расследовании ProPublica

14 сентября издание ProPublica сообщило, что Умар Кремлев тайно профинансировал организацию свадьбы Дональда Трампа-младшего - старшего сына президента США. Торжество состоялось 24 мая на Багамах, среди гостей были россияне.

Кремлев (прежняя фамилия - Лутфуллоев) — генеральный секретарь Международной ассоциации бокса и союзник диктатора России Владимира Путина. Пресс-секретарь Кремлева заявил ProPublica, что бизнесмен и Трамп-младший поддерживают дружеские отношения и познакомились несколько лет назад, а сам Кремлёв якобы никогда не обсуждал политические вопросы с американскими друзьями.

Украинские персональные санкции против российского спортивного функционера и олигарха Умара Кремлёва (Лутфуллоева) введены 15 января 2023 года.

По оценке Forbes, состояние Дональда Трампа-младшего составляет около 300 миллионов долларов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США пригласили Россию на встречу министров энергетики G20, — Reuters