В Конгрессе США расследуют финансирование россиянином Кремлевым свадьбы сына Трампа на Багамах
Член Палаты представителей США и старший представитель Демократической партии в комитете по надзору Роберт Гарсия начал расследование возможного участия близкого к Путину российского олигарха Умара Кремлева в организации свадьбы Дональда Трампа-младшего.
Об этом пишет Axios, передает Цензор.НЕТ.
Заявление конгрессмена-демократа
Гарсия уже направил запрос главе администрации Белого дома Сьюзан Уайлз.
"Демократы в Комитете по надзору расследуют многочисленные способы, с помощью которых семья Трампа пыталась обогатиться благодаря своей близости к президенту Дональду Трампу", - заявил Гарсия.
Он требует предоставить "все документы, записи и сообщения", касающиеся Кремлева, а также информацию о том, имел ли Трамп-младший доступ к секретной информации. Гарсия также поинтересовался, почему президент США Дональд Трамп пропустил свадьбу сына и было ли это связано с присутствием российских гостей.
У Трампа-младшего конгрессмен в отдельном письме запросил список гостей, даты его контактов с Кремлем, а также сведения обо всех покупках и подарках к свадьбе, которые были сделаны иностранными гражданами, особенно теми, "кто тесно связан с противниками" США.
Конгрессмен написал, что расследование ProPublica о роли россиянина в финансировании мероприятия "может быть самым серьезным обвинением" против него на сегодняшний день.
Гарсия может возглавить расследование в Конгрессе, если демократы вернут себе контроль над Палатой представителей после выборов в ноябре.
Что выяснила ProPublica
- 14 сентября издание ProPublica сообщило, что Кремлев тайно профинансировал организацию свадьбы Дональда Трампа-младшего - старшего сына президента США. Торжество состоялось 24 мая на Багамах, среди гостей были россияне.
- Кремлев, президент Международной боксерской ассоциации, оплатил расходы на майскую вечеринку на сумму в сотни тысяч долларов. По данным издания, олигарх оплатил аренду одного из двух частных островов, где проходило мероприятие, а также фейерверки - несмотря на то, что состояние самого Трампа-младшего оценивается в 300 миллионов долларов.
Представитель Трампа-младшего не опроверг факт оплаты Кремлевым, заявив ProPublica, что тот является "личным другом", но не человеком, с которым у него есть деловые отношения.
Жена Трампа-младшего Беттина Андерсон в заявлении в Instagram назвала досадным то, что "что-то личное и счастливое можно переосмысливать как нечто политическое или зловещее", добавив, что для дружбы не нужен "политический мотив".
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Кацапня годує з руки Трампа - ну що ще треба?
Саме там він оголосив про 5 тис кожному дорослому якщо переможуть респи - це 15% бюджету США