Трамп хочет получить от стран компенсацию за разблокирование Ормузского пролива: они никак не помогли США
Президент США Дональд Трамп заявил, что страны, которые не помогали Вашингтону разблокировать Ормузский пролив, должны возместить Соединенным Штатам нанесенный ущерб.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.
Трамп требует компенсации от стран, которые не помогали США
Американский президент добавил, что в настоящее время нефть "течет через Ормузский пролив", а Соединенные Штаты делают для других стран "больше, чем для себя".
"Мы делаем это гораздо больше ради других, чем ради себя, и делаем это уже на протяжении многих поколений!" — заявил Трамп.
Трамп также обратился к странам, которые, по его словам, "никак не помогли" разблокировать Ормузский пролив. Он предупредил, что они должны компенсировать США нанесенный ущерб.
По словам президента США, эти страны "должны и будут" возмещать убытки после завершения войны с Ираном.
Трамп заявил о возможном скором завершении войны с Ираном
Ранее Трамп заявлял, что война с Ираном может завершиться сразу после промежуточных выборов в Конгресс США, которые должны состояться 3 ноября.
В то же время американский президент заявил, что новые трубопроводы и сухопутные маршруты на Ближнем Востоке могут снизить зависимость мировых рынков от Ормузского пролива.
Трамп также предупредил Тегеран, что из-за развития альтернативных маршрутов поставки нефти стратегическое значение пролива может существенно снизиться.
Кроме того, президент США заявил, что Иран очень хочет как можно скорее заключить соглашение с Соединенными Штатами. В то же время американский лидер отметил, что именно он будет решать, стоит ли Вашингтону начинать переговоры с Тегераном.
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