РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6941 посетитель онлайн
Новости Отношения России с Ираном Реактивный шахед Операция США против Ирана
918 15

Иран попросил у России усовершенствованные дроны "Герань" для войны против США и Израиля, - FT

Иран попросил Москву предоставить дроны "Герань"

В этом году Иран обратился к России с просьбой передать современные усовершенствованные ударные дроны "Герань" для использования в войне с Израилем и США.

Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробнее о дронах "Герань"

"Герань" — модернизированная версия иранских ударных беспилотников "шахед", производство которых Россия начала в 2023 году. Новые российские модели "Герань-4" и "Герань-5" получили реактивные двигатели и значительно более высокую скорость.

  • Новейшая реактивная "Герань-5", которую Россия, по данным FT, впервые применила в январе 2026 года, может развивать скорость до 600 км/ч, нести до 90 кг взрывчатки и преодолевать до 1 000 километров. Для сравнения: первая "Герань-1" имела боевую часть до 20 кг и максимальную скорость около 185 км/ч.

Новые версии также оснащены тепловизионными камерами, системами наведения с искусственным интеллектом, российскими антеннами защиты от помех и китайскими модемами для сетевой связи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия создала новую военную базу для запуска реактивных дронов "Герань" по Украине, - Telegraph

Financial Times отмечает, что централизованное производство позволило Кремлю модифицировать беспилотники, учитывать опыт боевых действий и быстро внедрять новые модели. 

Перехват "Гераней"

По данным FT, Украина перехватывает около 60% реактивных дронов, тогда как для других версий дронов этот показатель обычно составляет 90–95%. Из-за этого новые беспилотники стали серьезной проблемой для украинской противовоздушной обороны.

По словам советника министра обороны Украины Сергея Бескрестнова, оператор может обнаружить цель с помощью камеры и зафиксировать ее, после чего дрон автоматически атакует объект. Он добавил, что почти все реактивные дроны, которые сейчас Россия использует против Украины, оснащены такими камерами.

В то же время модернизированные "Герани" остаются дешевле крылатых ракет "Калибр" и Х-101, что позволяет России использовать их для нанесения ударов по более широкому кругу целей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп предсказал окончание войны с Ираном и резкое падение цен на бензин

Автор: 

Иран (3176) россия (89529) дроны (8163)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Іран дуже хоче якнайшвидше укласти угоду зі США, - Трамп

Може, хоч по Україні менше полетить...
показать весь комментарий
14.09.2026 23:55 Ответить
+1
У Ирана те самые Шахеды есать только. 20кг взрывчатки и скорость, что сбивается пулемётом, а эти Герани с 90кг взрывчатки на борту и до 600км в час. Сбить можно только ракетами ПВО и то, только с 60% вероятностью.
показать весь комментарий
15.09.2026 00:23 Ответить

Загрузка...

 
 