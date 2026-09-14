Иран попросил у России усовершенствованные дроны "Герань" для войны против США и Израиля, - FT

В этом году Иран обратился к России с просьбой передать современные усовершенствованные ударные дроны "Герань" для использования в войне с Израилем и США.

Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

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Подробнее о дронах "Герань"

"Герань" — модернизированная версия иранских ударных беспилотников "шахед", производство которых Россия начала в 2023 году. Новые российские модели "Герань-4" и "Герань-5" получили реактивные двигатели и значительно более высокую скорость.

Новейшая реактивная "Герань-5", которую Россия, по данным FT, впервые применила в январе 2026 года, может развивать скорость до 600 км/ч, нести до 90 кг взрывчатки и преодолевать до 1 000 километров. Для сравнения: первая "Герань-1" имела боевую часть до 20 кг и максимальную скорость около 185 км/ч.

Новые версии также оснащены тепловизионными камерами, системами наведения с искусственным интеллектом, российскими антеннами защиты от помех и китайскими модемами для сетевой связи.

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Financial Times отмечает, что централизованное производство позволило Кремлю модифицировать беспилотники, учитывать опыт боевых действий и быстро внедрять новые модели.

Перехват "Гераней"

По данным FT, Украина перехватывает около 60% реактивных дронов, тогда как для других версий дронов этот показатель обычно составляет 90–95%. Из-за этого новые беспилотники стали серьезной проблемой для украинской противовоздушной обороны.

По словам советника министра обороны Украины Сергея Бескрестнова, оператор может обнаружить цель с помощью камеры и зафиксировать ее, после чего дрон автоматически атакует объект. Он добавил, что почти все реактивные дроны, которые сейчас Россия использует против Украины, оснащены такими камерами.

В то же время модернизированные "Герани" остаются дешевле крылатых ракет "Калибр" и Х-101, что позволяет России использовать их для нанесения ударов по более широкому кругу целей.

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