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Новини Відносини Росії з Іраном Реактивний шахед Операція США проти Ірану
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Іран попросив у Росії вдосконалені дрони "Герань" для війни проти США та Ізраїлю, - FT

Іран попросив Москву надати дрони Герань

Іран цього року просив Росію передати сучасні вдосконалені ударні дрони "Герань" для використання у війні з Ізраїлем та США.

Про це пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

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Більше про дрони "Герань"

"Герань" — модернізована версія іранських ударних безпілотників "шахед", виробництво яких Росія почала у 2023 році. Нові російські моделі "Герань-4" і "Герань-5" отримали реактивні двигуни та значно вищу швидкість.

  • Найновіша реактивна "Герань-5", яку Росія, за даними FT, уперше застосувала в січні 2026 року, може розвивати швидкість до 600 км/год, нести до 90 кг вибухівки та долати до 1 000 кілометрів. Для порівняння: перша "Герань-1" мала бойову частину до 20 кг і максимальну швидкість близько 185 км/год.

Нові версії також отримали тепловізійні камери, системи наведення зі штучним інтелектом, російські антени захисту від перешкод і китайські модеми для мережевого зв’язку.

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Financial Times зазначає, що централізоване виробництво дало Кремлю змогу модифікувати безпілотники, враховувати досвід бойових дій та швидко впроваджувати нові моделі. 

Перехоплення "Гераней"

За даними FT, Україна перехоплює близько 60% реактивних дронів, тоді як для інших версій дронів показник зазвичай становить 90–95%. Через це нові безпілотники стали серйозною проблемою для української протиповітряної оборони.

За словами радника міністра оборони України Сергія Бескрестнова, оператор може виявити ціль за допомогою камери та зафіксувати її, після чого дрон автоматично атакує об’єкт. Він додав, що майже всі реактивні дрони, які зараз Росія використовує проти України, мають такі камери.

Водночас модернізовані "Герані" залишаються дешевшими за крилаті ракети "Калібр" та Х-101, що дає Росії змогу використовувати їх для ударів по ширшому колу цілей.

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Іран (3258) росія (47731) дрони (8879)
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Топ коментарі
+3
Іран дуже хоче якнайшвидше укласти угоду зі США, - Трамп

Може, хоч по Україні менше полетить...
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14.09.2026 23:55 Відповісти
+1
У Ирана те самые Шахеды есать только. 20кг взрывчатки и скорость, что сбивается пулемётом, а эти Герани с 90кг взрывчатки на борту и до 600км в час. Сбить можно только ракетами ПВО и то, только с 60% вероятностью.
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15.09.2026 00:23 Відповісти

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