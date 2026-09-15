Трамп хоче від країн компенсацій за розблокування Ормузької протоки: Вони ніяк не допомогли США

Президент США Дональд Трамп заявив, що країни, які не допомагали Вашингтону розблокувати Ормузьку протоку, мають компенсувати Сполученим Штатам завдані збитки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

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Трамп вимагає компенсації від країн, які не допомагали США

Американський президент додав, що наразі нафта "тече через Ормузьку протоку", а Сполучені Штати роблять для інших країн "більше, ніж для себе".

"Ми робимо це набагато більше заради інших, ніж заради себе, і робимо це вже протягом багатьох поколінь!" – заявив Трамп.

Трамп також звернувся до країн, які, за його словами, "ніяк не допомогли" розблокувати Ормузьку протоку. Він попередив, що вони мають компенсувати США завдані збитки.

За словами президента США, ці країни "повинні і будуть" відшкодовувати збитки після завершення війни з Іраном.

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Трамп заявив про можливе швидке завершення війни з Іраном

Раніше Трамп заявляв, що війна з Іраном може завершитися одразу після проміжних виборів до Конгресу США, які мають відбутися 3 листопада.

Водночас американський президент заявив, що нові трубопроводи та сухопутні маршрути на Близькому Сході можуть зменшити залежність світових ринків від Ормузької протоки.

Трамп також попередив Тегеран, що через розвиток альтернативних маршрутів постачання нафти стратегічне значення протоки може суттєво знизитися.

Також президент США заявив, що Іран дуже хоче якнайшвидше укласти угоду зі Сполученими Штатами. Водночас американський лідер зазначив, що саме він вирішуватиме, чи варто Вашингтону починати переговори з Тегераном.