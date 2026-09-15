Россия могла бы год прожить без войны, если бы США не отступили от договоренностей, - Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война против Украины якобы могла закончиться еще год назад, если бы США не отступили от договоренностей, достигнутых в ходе встречи на Аляске в августе 2025 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом российский чиновник заявил в ходе круглого стола, посвященного российско-украинской войне.

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"Если бы американцы не отступили от договоренностей Анкориджа, если бы Европа не затянула эти договоренности, мы бы уже год жили без войны. Это вот очевидный факт, поэтому делайте выводы сами", — заявил Лавров.

При этом он добавил, что Россия якобы "никогда от переговоров не отказывалась".

"Мы никогда от переговоров не отказывались. И все те переговоры, которые происходили, прерывались не по нашей инициативе. Поэтому, если наши коллеги будут готовы, я думаю, что вполне можно их возобновить. Нам есть что сказать", - заявил Лавров.

По его словам, Россия с начала полномасштабного вторжения якобы не меняла своей позиции и "готова искать компромиссы". В то же время эти заявления прозвучали на фоне продолжающейся российской агрессии против Украины.

Что этому предшествовало?

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "огромным жестом доброй воли" со стороны России приглашение президента Украины Владимира Зеленского приехать в Москву для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

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