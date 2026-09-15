Росія могла б рік жити без війни, якби США не відступили від домовленостей, - Лавров

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що війна проти України нібито могла завершитися ще рік тому, якби США не відступили від домовленостей, досягнутих під час зустрічі на Алясці у серпні 2025 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це російський чиновник сказав під час круглого столу, присвяченого російсько-українській війні.

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"Якби американці не відступили від домовленостей Анкориджа, якби Європа не відтягнула ці домовленості, ми б уже рік жили без війни. Це ось очевидний факт, тому робіть висновки самі", - заявив Лавров.

Та додав, що Росія нібито "ніколи від переговорів не відмовлялася".

"Ми ніколи від переговорів не відмовлялися. І всі ті переговори, які відбувалися, переривалися не з нашої ініціативи. Тому, якщо наші колеги будуть готові, я думаю, що цілком можна їх відновити. Нам є що сказати", – заявив Лавров.

За його словами, Росія від початку повномасштабного вторгнення нібито не змінювала своєї позиції та "готова шукати компроміси". Водночас ці заяви пролунали на тлі триваючої російської агресії проти України.

Що передувало?

Глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав "величезним жестом доброї волі" з боку Росії запрошення президента України Володимира Зеленського приїхати до Москви для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

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