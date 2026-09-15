РФ не припинятиме війну проти України на період переговорів, - Лавров

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва готова до мирних переговорів і ніколи не намагалася ускладнювати цей процес.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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Подробиці

"Росія цілком може відновити переговори, якщо інша сторона буде до цього готова", - сказав він.

Водночас, зауважив Лавров, Росія на період переговорів не припинятиме війну проти України.

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Що передувало?

Нагадаємо, 8 вересня російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Говорили про Україну та результати візиту американських посланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви й Києва.

10 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що під час періоду виборів до Держдуми РФ "не буде дійсно сильних перемовин" з Росією щодо завершення війни в Україні.

Він сподівається на перші результати перемовин до кінця вересня та додав, що представники США прагнуть досягти "міцних кроків" у переговорах щодо припинення війни до настання зими.

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