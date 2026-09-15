РФ не припинятиме війну проти України на період переговорів, - Лавров
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва готова до мирних переговорів і ніколи не намагалася ускладнювати цей процес.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Подробиці
"Росія цілком може відновити переговори, якщо інша сторона буде до цього готова", - сказав він.
Водночас, зауважив Лавров, Росія на період переговорів не припинятиме війну проти України.
Що передувало?
- Нагадаємо, 8 вересня російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Говорили про Україну та результати візиту американських посланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви й Києва.
- 10 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що під час періоду виборів до Держдуми РФ "не буде дійсно сильних перемовин" з Росією щодо завершення війни в Україні.
- Він сподівається на перші результати перемовин до кінця вересня та додав, що представники США прагнуть досягти "міцних кроків" у переговорах щодо припинення війни до настання зими.
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