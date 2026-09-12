Запрошення Зеленського до Москви - "величезний жест доброї волі" з боку РФ, - Лавров

Глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав "величезним жестом доброї волі" з боку Росії запрошення президента України Володимира Зеленського приїхати до Москви для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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"Величезний жест доброї волі"

Так, відповідаючи на прохання прокоментувати пропозицію Зеленського зустрітися з Путіним у США, Лавров сказав: "з цього приводу Дмитро Пєсков висловився. Запрошення … було направлено. Якщо він хоче зустрічатися, то нехай приїжджає".

"І це вже величезний жест доброї волі з нашого боку, тому що він так і не скасував свій наказ про заборону контактів з Путіним та його командою. Тож доброї волі нам не бракує, а йому, я так розумію, злих рис", - заявив Лавров.

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РФ відкрита до переговорів

Також, за його словами, Росія нібито залишається відкритою до переговорів з Україною. Водночас Лавров заявив, що на час їхнього проведення РФ не зупинятиме "СВО".

"Ми, як і раніше, готові до переговорів, але на цей період переговорів "спеціальну військову операцію" зупинено не буде", - сказав Лавров.

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