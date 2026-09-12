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Новини Зеленський погодився на зустріч з Путіним
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Запрошення Зеленського до Москви - "величезний жест доброї волі" з боку РФ, - Лавров

Лавров про запрошення Зеленського до Москви

Глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав "величезним жестом доброї волі" з боку Росії запрошення президента України Володимира Зеленського приїхати до Москви для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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"Величезний жест доброї волі"

Так, відповідаючи на прохання прокоментувати пропозицію Зеленського зустрітися з Путіним у США, Лавров сказав: "з цього приводу Дмитро Пєсков висловився. Запрошення … було направлено. Якщо він хоче зустрічатися, то нехай приїжджає".

"І це вже величезний жест доброї волі з нашого боку, тому що він так і не скасував свій наказ про заборону контактів з Путіним та його командою. Тож доброї волі нам не бракує, а йому, я так розумію, злих рис", - заявив Лавров.

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РФ відкрита до переговорів

Також, за його словами, Росія нібито залишається відкритою до переговорів з Україною. Водночас Лавров заявив, що на час їхнього проведення РФ не зупинятиме "СВО".

"Ми, як і раніше, готові до переговорів, але на цей період переговорів "спеціальну військову операцію" зупинено не буде", - сказав Лавров.

Також читайте: "РФ готова прийти до миру в Україні і сподівається на відновлення тристоронніх переговорів", - Пєсков (оновлено)

Що передувало

  • Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним на саміті G20 у Маямі, якщо той буде присутній.
  • Своєю чергою помічник російсього диктатора Юрій Ушаков заявив, що Володимир Путін ще не визначився, чи братиме участь у саміті країн G20.
  • Пізніше речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що президент України Володимир Зеленський має їхати до Москви, якщо "справді хоче зустрітися з Путіним".

Автор: 

Зеленський Володимир (26955) Лавров Сергій (1463) путін володимир (13617)
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Топ коментарі
+19
Божеееее, яке ж воно кончене
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12.09.2026 17:34 Відповісти
+7
Коняка, ти коли здохнеш? Пора вже!
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12.09.2026 17:36 Відповісти
+7
Запрошення Зеленського до Москви - "величезний жест доброї волі" з боку РФ, - Лавров

Запрошення Сталина финской делегации в Москву
Финская делегация прибыла в Москву в октябре 1939 года для предотвращения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1939%E2%80%941940) Советско-финляндской войны (1939-1940).

Ход переговоров и причины срыва
Начало встреч: 11 октября 1939 года финские представители приехали в Москву по приглашению советского руководства.
Требования СССР: Сталин и Молотов требовали сместить границу на Карельском перешейке дальше от Ленинграда, передать в аренду полуостров Ханко и несколько островов в обмен на бо́льшую, но менее ценную территорию в Карелии.
Позиция Финляндии: Финская делегация отказалась принимать жесткие ультиматумы, считая их угрозой суверенитету.
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12.09.2026 17:42 Відповісти

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