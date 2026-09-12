Запрошення Зеленського до Москви - "величезний жест доброї волі" з боку РФ, - Лавров
Глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав "величезним жестом доброї волі" з боку Росії запрошення президента України Володимира Зеленського приїхати до Москви для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
"Величезний жест доброї волі"
Так, відповідаючи на прохання прокоментувати пропозицію Зеленського зустрітися з Путіним у США, Лавров сказав: "з цього приводу Дмитро Пєсков висловився. Запрошення … було направлено. Якщо він хоче зустрічатися, то нехай приїжджає".
"І це вже величезний жест доброї волі з нашого боку, тому що він так і не скасував свій наказ про заборону контактів з Путіним та його командою. Тож доброї волі нам не бракує, а йому, я так розумію, злих рис", - заявив Лавров.
РФ відкрита до переговорів
Також, за його словами, Росія нібито залишається відкритою до переговорів з Україною. Водночас Лавров заявив, що на час їхнього проведення РФ не зупинятиме "СВО".
"Ми, як і раніше, готові до переговорів, але на цей період переговорів "спеціальну військову операцію" зупинено не буде", - сказав Лавров.
Що передувало
- Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним на саміті G20 у Маямі, якщо той буде присутній.
- Своєю чергою помічник російсього диктатора Юрій Ушаков заявив, що Володимир Путін ще не визначився, чи братиме участь у саміті країн G20.
- Пізніше речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що президент України Володимир Зеленський має їхати до Москви, якщо "справді хоче зустрітися з Путіним".
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Запрошення Сталина финской делегации в Москву
Финская делегация прибыла в Москву в октябре 1939 года для предотвращения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1939%E2%80%941940) Советско-финляндской войны (1939-1940).
Ход переговоров и причины срыва
Начало встреч: 11 октября 1939 года финские представители приехали в Москву по приглашению советского руководства.
Требования СССР: Сталин и Молотов требовали сместить границу на Карельском перешейке дальше от Ленинграда, передать в аренду полуостров Ханко и несколько островов в обмен на бо́льшую, но менее ценную территорию в Карелии.
Позиция Финляндии: Финская делегация отказалась принимать жесткие ультиматумы, считая их угрозой суверенитету.