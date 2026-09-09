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Новини Вимоги РФ щодо припинення війни Заяви Лаврова про Україну Буферна зона
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Лавров заявив про втрату Україною легітимності: "Росії потрібна "буферна зона"

лавров

Голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Україна нібито втратила ознаки, які дозволяли Росії визнавати її "легітимним суб'єктом міжнародних відносин", і запропонував перетворити її на "буферну зону".

Про це він сказав в інтерв'ю програмі "Велика гра" на "Першому каналі", його цитує російський "Интерфакс", передає Цензор.НЕТ.

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Заява про втрату легітимності

"Ось це "або-або", це протиставлення всіх, хто не хоче розірвати зв'язки з Росією, європейським цінностям, воно живе в них давно. І ми вже багато обговорювали, але те, що Україна, яку ми визнавали як легітимне явище у світовій політиці, більше не існує, це факт", — сказав Лавров.

Голова МЗС РФ також заявив, що всі ознаки, які нібито дозволяли Росії визнавати Україну "незалежним суб'єктом міжнародних відносин", втрачені, пославшись на прагнення України до членства в НАТО та ЄС, який, за його словами, "відтепер такий же військовий блок, як НАТО".

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Пропозиція про "буферну зону"

Лаврову поставили запитання, як зробити так, щоб росіяни могли бути впевнені, що за 25 років подібна ситуація не повториться і "жителі заходу України не кликатимуть до себе НАТО".

"Всі розмірковують, що Росії потрібна "буферна зона". Нехай Україна стане цим буфером", — заявив Лавров, додавши, що він та диктатор РФ неодноразово згадували, як утворилася сучасна Україна, "коли за волею радянського керівництва західні території приєднали до Радянського Союзу".

Про ядерну зброю

Лавров також нагадав, що український президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна даремно відмовилася від ядерної зброї, і зазначив, що деякі політики натякають на можливість повернення до цього статусу з "використанням напрацювань радянських часів".

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Що передувало?

  • Раніше у Кремлі заявили, що не виключають відновлення тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією. Водночас конкретних домовленостей щодо місця і термінів можливої зустрічі наразі немає.
  • Водночас у Путіна визнали, що плану завершення війни проти України наразі немає.

Автор: 

Лавров Сергій (1461) росія (47672) війна в Україні (9164)
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Топ коментарі
+15
Сьогодні день сросійського скавчання?? сросійського дебіла?
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09.09.2026 16:33 Відповісти
+9
що це лошаку приснилося ?

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09.09.2026 16:35 Відповісти
+6
Примітивне судження.
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09.09.2026 16:37 Відповісти

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