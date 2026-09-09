Вадефуль відповів на заяву Лаврова про "початок справжньої війни": Прояв російського відчаю
Глава МЗС ФРН Йоганн Вадефуль прокоментував заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про "початок справжньої війни" між РФ і Німеччиною, наголосивши, що це "прояв російського відчаю".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bild.
РФ намагається посіяти невизначеність
Так, Вадефуль наголосив, "Ми чудово знаємо, і Сергій Лавров, звичайно, також знає, що Росія зробила це в Лейпцигу – і що ми на це відреагували, мусили на це відреагувати. Він це знає, це зрозуміло всім".
Він також припустив, що рішення Лаврова зробити заяву в день виборів у Саксонії-Ангальт "може бути пов’язане з наміром посіяти подальшу невизначеність".
Відчай РФ
За його словами, російська влада використовує доступні їй інструменти для впливу на суспільство. Однак, додав Вадефуль, "нас не залякають".
Він назвав риторичну ескалацію Лаврова "певним проявом російського відчаю".
Також Вадефудь додав, що Росія "не досягла такого успіху в цій війні, як сподівалася", тому що "війна мала закінчитися за кілька днів – а тепер вона триває вже п’ятий рік".
Що передувало
Нагадаємо, глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що звинувачення з боку Заходу на адресу Росії через інцидент з дроном в аеропорту Лейпцига - це "початок справжньої війни".
- Раніше повідомлялося, що в ніч проти середи, 5 серпня, поблизу українського літака в аеропорту виявили дрон. Він був оснащений вибухівкою та детонатором. За інформацією Die Zeit, йдеться про літак Антонов, який, ймовірно, належить українським Повітряним силам.
- У НАТО підтвердили, що знають про цей інцидент. Німецька поліція залучила робота-сапера для вилучення дрона.
- Згодом німецькі ЗМІ повідомили,що
на українському вантажному літаку, поруч із яким в аеропорту "Лейпциг/Галле" було виявлено дрон із вибухівкою, були боєприпаси.
- Американська розвідка вважає, що безпілотник із вибухівкою, виявлений на території аеропорту Лейпциг-Галле в Німеччині, ймовірно, належить РФ.
- 1 вересня Німеччина офіційно заявила, що Росія відповідальна за інцидент із дроном із вибухівкою поблизу українського вантажного літака в аеропорту "Лейпциг/Галле". Країна вирішила розірвати договір з "Російським домом" у Берліні, а також посилити контроль за росіянами, які вʼїжджають до країни. 18 вересня в Бонні припинить роботу генеральне консульство Росії.
- Німецькі слідчі встановили особи двох можливих підозрюваних – чоловіків, пов'язаних з Росією.
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что они должны сделать по вашему мнению? оставить чоловіків призовного віку в германии и воевать вместо них, и не продавать зброю німецького виробництва? в чем суть вашего коммента?