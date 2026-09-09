Вадефуль відповів на заяву Лаврова про "початок справжньої війни": Прояв російського відчаю

Глава МЗС ФРН Йоганн Вадефуль прокоментував заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про "початок справжньої війни" між РФ і Німеччиною, наголосивши, що це "прояв російського відчаю".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bild.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

РФ намагається посіяти невизначеність

Так, Вадефуль наголосив, "Ми чудово знаємо, і Сергій Лавров, звичайно, також знає, що Росія зробила це в Лейпцигу – і що ми на це відреагували, мусили на це відреагувати. Він це знає, це зрозуміло всім".

Він також припустив, що рішення Лаврова зробити заяву в день виборів у Саксонії-Ангальт "може бути пов’язане з наміром посіяти подальшу невизначеність".

Також читайте: Сікорський про інцидент з вибухівкою поблизу "Турецького потоку": Підозріло зручний час для Орбана

Відчай РФ

За його словами, російська влада використовує доступні їй інструменти для впливу на суспільство. Однак, додав Вадефуль, "нас не залякають".

Він назвав риторичну ескалацію Лаврова "певним проявом російського відчаю".

Також Вадефудь додав, що Росія "не досягла такого успіху в цій війні, як сподівалася", тому що "війна мала закінчитися за кілька днів – а тепер вона триває вже п’ятий рік".

Також читайте: Німеччина готує "захисний щит" від російських диверсій

Що передувало

Нагадаємо, глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що звинувачення з боку Заходу на адресу Росії через інцидент з дроном в аеропорту Лейпцига - це "початок справжньої війни".