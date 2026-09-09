Вадефуль ответил на заявление Лаврова о "начале настоящей войны": проявление российского отчаяния
Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль прокомментировал заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о "начале настоящей войны" между РФ и Германией, отметив, что это "проявление российского отчаяния".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild.
РФ пытается посеять неопределенность
Так, Вадефуль подчеркнул: "Мы прекрасно знаем, и Сергей Лавров, конечно, тоже знает, что Россия сделала это в Лейпциге — и что мы на это отреагировали, были вынуждены на это отреагировать. Он это знает, это понятно всем".
Он также предположил, что решение Лаврова сделать заявление в день выборов в Саксонии-Анхальт "может быть связано с намерением посеять дальнейшую неопределенность".
Отчаяние РФ
По его словам, российские власти используют доступные им инструменты для влияния на общество. Однако, добавил Вадефуль, "нас не запугают".
Он назвал риторическую эскалацию Лаврова "определенным проявлением российского отчаяния".
Также Вадефуль добавил, что Россия "не достигла такого успеха в этой войне, как надеялась", потому что "война должна была закончиться через несколько дней — а теперь она длится уже пятый год".
Что предшествовало
Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обвинения со стороны Запада в адрес России из-за инцидента с дроном в аэропорту Лейпцига — это "начало настоящей войны".
- Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 5 августа, рядом с украинским самолетом в аэропорту обнаружили дрон. Он был оснащен взрывчаткой и детонатором. По информации Die Zeit, речь идет о самолете "Антонов", который, вероятно, принадлежит украинским Воздушным силам.
- В НАТО подтвердили, что знают об этом инциденте. Немецкая полиция задействовала робота-сапера для изъятия дрона.
- Впоследствии немецкие СМИ сообщили, что
на украинском грузовом самолете, рядом с которым в аэропорту "Лейпциг/Галле" был обнаружен дрон со взрывчаткой, находились боеприпасы.
- Американская разведка считает, что беспилотник со взрывчаткой, обнаруженный на территории аэропорта Лейпциг-Галле в Германии, вероятно, принадлежит РФ.
- 1 сентября Германия официально заявила, что Россия несет ответственность за инцидент с дроном со взрывчаткой вблизи украинского грузового самолета в аэропорту "Лейпциг/Галле". Страна решила расторгнуть договор с "Русским домом" в Берлине, а также усилить контроль за россиянами, въезжающими в страну. 18 сентября в Бонне прекратит работу генеральное консульство России.
- Немецкие следователи установили личности двух возможных подозреваемых — мужчин, связанных с Россией.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
что они должны сделать по вашему мнению? оставить чоловіків призовного віку в германии и воевать вместо них, и не продавать зброю німецького виробництва? в чем суть вашего коммента?