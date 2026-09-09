Вадефуль ответил на заявление Лаврова о "начале настоящей войны": проявление российского отчаяния

Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль прокомментировал заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о "начале настоящей войны" между РФ и Германией, отметив, что это "проявление российского отчаяния".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild.

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РФ пытается посеять неопределенность

Так, Вадефуль подчеркнул: "Мы прекрасно знаем, и Сергей Лавров, конечно, тоже знает, что Россия сделала это в Лейпциге — и что мы на это отреагировали, были вынуждены на это отреагировать. Он это знает, это понятно всем".

Он также предположил, что решение Лаврова сделать заявление в день выборов в Саксонии-Анхальт "может быть связано с намерением посеять дальнейшую неопределенность".

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Отчаяние РФ

По его словам, российские власти используют доступные им инструменты для влияния на общество. Однако, добавил Вадефуль, "нас не запугают".

Он назвал риторическую эскалацию Лаврова "определенным проявлением российского отчаяния".

Также Вадефуль добавил, что Россия "не достигла такого успеха в этой войне, как надеялась", потому что "война должна была закончиться через несколько дней — а теперь она длится уже пятый год".

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Что предшествовало

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обвинения со стороны Запада в адрес России из-за инцидента с дроном в аэропорту Лейпцига — это "начало настоящей войны".