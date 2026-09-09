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Лавров заявил о потере Украиной легитимности: "России нужна "буферная зона"

лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина якобы утратила признаки, позволявшие России признавать ее "легитимным субъектом международных отношений", и предложил превратить ее в "буферную зону".

Об этом он сказал в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале", его цитирует российский "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.

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Заявление об утрате легитимности

"Вот это "или-или", это противопоставление всех, кто не хочет разорвать связи с Россией, европейским ценностям, оно существует в них давно. И мы уже много обсуждали, но то, что Украина, которую мы признавали как легитимное явление в мировой политике, больше не существует, это факт", - сказал Лавров.

Глава МИД РФ также заявил, что все признаки, которые якобы позволяли России признавать Украину "независимым субъектом международных отношений", утрачены, сославшись на стремление Украины к членству в НАТО и ЕС, который, по его словам, "отныне такой же военный блок, как НАТО".

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Предложение о "буферной зоне"

Лаврову задали вопрос, как сделать так, чтобы россияне могли быть уверены, что через 25 лет подобная ситуация не повторится и "жители запада Украины не будут приглашать к себе НАТО".

"Все рассуждают, что России нужна "буферная зона". Пусть Украина станет этим буфером", - заявил Лавров, добавив, что он и диктатор РФ неоднократно упоминали, как образовалась современная Украина,"когда по воле советского руководства западные территории присоединили к Советскому Союзу".

О ядерном оружии

Лавров также напомнил, что украинский президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина зря отказалась от ядерного оружия, и отметил, что некоторые политики намекают на возможность возвращения к этому статусу с "использованием наработок советских времен".

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Что этому предшествовало?

  • Ранее в Кремле заявили, что не исключают возобновления трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией. В то же время конкретных договоренностей относительно места и сроков возможной встречи пока нет.
  • В то же время в администрации Путина признали, что плана завершения войны против Украины пока нет.

Автор: 

Лавров Сергей (2195) россия (89480) война в Украине (9113)
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Топ комментарии
+14
Сьогодні день сросійського скавчання?? сросійського дебіла?
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09.09.2026 16:33 Ответить
+9
що це лошаку приснилося ?

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09.09.2026 16:35 Ответить
+6
Примітивне судження.
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09.09.2026 16:37 Ответить

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