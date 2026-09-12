Приглашение Зеленского в Москву - "огромный жест доброй воли" со стороны РФ, - Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "огромным жестом доброй воли" со стороны России приглашение президента Украины Владимира Зеленского приехать в Москву для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
"Огромный жест доброй воли"
Так, отвечая на просьбу прокомментировать предложение Зеленского встретиться с Путиным в США, Лавров сказал: "По этому поводу Дмитрий Песков высказался. Приглашение… было направлено. Если он хочет встречаться, то пусть приезжает".
"И это уже огромный жест доброй воли с нашей стороны, потому что он так и не отменил свой приказ о запрете контактов с Путиным и его командой. Так что доброй воли у нас хватает, а у него, как я понимаю, злобных черт", — заявил Лавров.
РФ открыта для переговоров
Кроме того, по его словам, Россия якобы остается открытой для переговоров с Украиной. В то же время Лавров заявил, что на время их проведения РФ не будет приостанавливать "СВО".
"Мы, как и прежде, готовы к переговорам, но на этот период переговоров "специальная военная операция" не будет остановлена", — сказал Лавров.
Что предшествовало
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным на саммите G20 в Майами, если тот будет присутствовать.
- В свою очередь помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин еще не определился, будет ли он участвовать в саммите стран G20.
- Позже пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен ехать в Москву, если "действительно хочет встретиться с Путиным".
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Запрошення Сталина финской делегации в Москву
Финская делегация прибыла в Москву в октябре 1939 года для предотвращения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1939%E2%80%941940) Советско-финляндской войны (1939-1940).
Ход переговоров и причины срыва
Начало встреч: 11 октября 1939 года финские представители приехали в Москву по приглашению советского руководства.
Требования СССР: Сталин и Молотов требовали сместить границу на Карельском перешейке дальше от Ленинграда, передать в аренду полуостров Ханко и несколько островов в обмен на бо́льшую, но менее ценную территорию в Карелии.
Позиция Финляндии: Финская делегация отказалась принимать жесткие ультиматумы, считая их угрозой суверенитету.