Приглашение Зеленского в Москву - "огромный жест доброй воли" со стороны РФ, - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "огромным жестом доброй воли" со стороны России приглашение президента Украины Владимира Зеленского приехать в Москву для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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"Огромный жест доброй воли"

Так, отвечая на просьбу прокомментировать предложение Зеленского встретиться с Путиным в США, Лавров сказал: "По этому поводу Дмитрий Песков высказался. Приглашение… было направлено. Если он хочет встречаться, то пусть приезжает".

"И это уже огромный жест доброй воли с нашей стороны, потому что он так и не отменил свой приказ о запрете контактов с Путиным и его командой. Так что доброй воли у нас хватает, а у него, как я понимаю, злобных черт", — заявил Лавров.

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РФ открыта для переговоров

Кроме того, по его словам, Россия якобы остается открытой для переговоров с Украиной. В то же время Лавров заявил, что на время их проведения РФ не будет приостанавливать "СВО".

"Мы, как и прежде, готовы к переговорам, но на этот период переговоров "специальная военная операция" не будет остановлена", — сказал Лавров.

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