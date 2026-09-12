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Новости Зеленский
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Приглашение Зеленского в Москву - "огромный жест доброй воли" со стороны РФ, - Лавров

Лавров о приглашении Зеленского в Москву

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "огромным жестом доброй воли" со стороны России приглашение президента Украины Владимира Зеленского приехать в Москву для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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"Огромный жест доброй воли"

Так, отвечая на просьбу прокомментировать предложение Зеленского встретиться с Путиным в США, Лавров сказал: "По этому поводу Дмитрий Песков высказался. Приглашение… было направлено. Если он хочет встречаться, то пусть приезжает".

"И это уже огромный жест доброй воли с нашей стороны, потому что он так и не отменил свой приказ о запрете контактов с Путиным и его командой. Так что доброй воли у нас хватает, а у него, как я понимаю, злобных черт", — заявил Лавров.

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РФ открыта для переговоров

Кроме того, по его словам, Россия якобы остается открытой для переговоров с Украиной. В то же время Лавров заявил, что на время их проведения РФ не будет приостанавливать "СВО".

"Мы, как и прежде, готовы к переговорам, но на этот период переговоров "специальная военная операция" не будет остановлена", — сказал Лавров.

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Что предшествовало

  • Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным на саммите G20 в Майами, если тот будет присутствовать.
  • В свою очередь помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин еще не определился, будет ли он участвовать в саммите стран G20.
  • Позже пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен ехать в Москву, если "действительно хочет встретиться с Путиным".

Автор: 

Зеленский Владимир (25802) Лавров Сергей (2197) путин владимир (21889)
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Топ комментарии
+18
Божеееее, яке ж воно кончене
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12.09.2026 17:34 Ответить
+7
Коняка, ти коли здохнеш? Пора вже!
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12.09.2026 17:36 Ответить
+7
Запрошення Зеленського до Москви - "величезний жест доброї волі" з боку РФ, - Лавров

Запрошення Сталина финской делегации в Москву
Финская делегация прибыла в Москву в октябре 1939 года для предотвращения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1939%E2%80%941940) Советско-финляндской войны (1939-1940).

Ход переговоров и причины срыва
Начало встреч: 11 октября 1939 года финские представители приехали в Москву по приглашению советского руководства.
Требования СССР: Сталин и Молотов требовали сместить границу на Карельском перешейке дальше от Ленинграда, передать в аренду полуостров Ханко и несколько островов в обмен на бо́льшую, но менее ценную территорию в Карелии.
Позиция Финляндии: Финская делегация отказалась принимать жесткие ультиматумы, считая их угрозой суверенитету.
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12.09.2026 17:42 Ответить

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