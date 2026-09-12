Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен приехать в Москву для встречи с Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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Что сказал Песков

"Зеленский, если действительно хочет встретиться с Путиным, может приехать в Москву, приглашение остается в силе", — так Песков прокомментировал заявление Зеленского о готовности встретиться с Путиным в кулуарах саммита G20.

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Что предшествовало

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным на саммите G20 в Майами, если тот будет присутствовать.

В свою очередь помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин еще не определился, будет ли он участвовать в саммите стран G20.

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