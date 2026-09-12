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Новости Зеленский о Путине Зеленский
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В Кремле ответили на заявление Зеленского о встрече с Путиным в Майами: "Может приехать в Москву"

Песков ответил Зеленскому по поводу встречи с Путиным

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен приехать в Москву для встречи с Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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Что сказал Песков

"Зеленский, если действительно хочет встретиться с Путиным, может приехать в Москву, приглашение остается в силе", — так Песков прокомментировал заявление Зеленского о готовности встретиться с Путиным в кулуарах саммита G20.

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Что предшествовало

  • Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным на саммите G20 в Майами, если тот будет присутствовать.
  • В свою очередь помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин еще не определился, будет ли он участвовать в саммите стран G20.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25802) Песков Дмитрий (2110) путин владимир (21889)
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Топ комментарии
+20
Для обох
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12.09.2026 16:41 Ответить
+17
Але краще місце зустрічі в Гаазі.
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12.09.2026 16:38 Ответить
+11
а )(уйло до Маямі не може, бо генетичнеБздо.
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12.09.2026 16:39 Ответить

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