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В Кремле ответили на заявление Зеленского о встрече с Путиным в Майами: "Может приехать в Москву"
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен приехать в Москву для встречи с Владимиром Путиным.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Что сказал Песков
"Зеленский, если действительно хочет встретиться с Путиным, может приехать в Москву, приглашение остается в силе", — так Песков прокомментировал заявление Зеленского о готовности встретиться с Путиным в кулуарах саммита G20.
Что предшествовало
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным на саммите G20 в Майами, если тот будет присутствовать.
- В свою очередь помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин еще не определился, будет ли он участвовать в саммите стран G20.
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