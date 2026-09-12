Речник російського диктатора Дмитро Пєсков вкотре заявив, що президент України Володимир Зеленський має їхати до Москви для зустрічі з Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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Що сказав Пєсков

"Зеленський, якщо справді хоче зустрітися з Путіним, може приїхати до Москви, запрошення залишається чинним", - так Пєсков прокоментував заяву Зеленського про готовність зустрітися з Путіним на полях саміту G20.

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Що передувало

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним на саміті G20 у Маямі, якщо той буде присутній.

Своєю чергою помічник російсього диктатора Юрій Ушаков заявив, що Володимир Путін ще не визначився, чи братиме участь у саміті країн G20.

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