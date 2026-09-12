У Кремлі відповіли на заяву Зеленського щодо зустрічі з Путіним у Маямі: Може приїхати до Москви
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков вкотре заявив, що президент України Володимир Зеленський має їхати до Москви для зустрічі з Володимиром Путіним.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Що сказав Пєсков
"Зеленський, якщо справді хоче зустрітися з Путіним, може приїхати до Москви, запрошення залишається чинним", - так Пєсков прокоментував заяву Зеленського про готовність зустрітися з Путіним на полях саміту G20.
Що передувало
- Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним на саміті G20 у Маямі, якщо той буде присутній.
- Своєю чергою помічник російсього диктатора Юрій Ушаков заявив, що Володимир Путін ще не визначився, чи братиме участь у саміті країн G20.
Топ коментарі
+9 Nika Vesela
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+6 Semic VP
показати весь коментар12.09.2026 16:39 Відповісти Посилання
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