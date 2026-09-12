УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14643 відвідувача онлайн
Новини Зеленський про Путіна Зеленський погодився на зустріч з Путіним
1 276 27

У Кремлі відповіли на заяву Зеленського щодо зустрічі з Путіним у Маямі: Може приїхати до Москви

Пєсков відповів Зеленському щодо зустрічі з Путіним

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков вкотре заявив, що президент України Володимир Зеленський має їхати до Москви для зустрічі з Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що сказав Пєсков

"Зеленський, якщо справді хоче зустрітися з Путіним, може приїхати до Москви, запрошення залишається чинним", - так Пєсков прокоментував заяву Зеленського про готовність зустрітися з Путіним на полях саміту G20.

Читайте: Кремль висунув умову для мирних переговорів з Україною: "Першопричини "СВО" мають бути ліквідовані"

Що передувало

  • Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним на саміті G20 у Маямі, якщо той буде присутній.
  • Своєю чергою помічник російсього диктатора Юрій Ушаков заявив, що Володимир Путін ще не визначився, чи братиме участь у саміті країн G20.

Також читайте: У Кремлі заявили, що енергетичне перемир’я наразі не обговорюється: РФ продовжує бити по цілях в Україні

Автор: 

Зеленський Володимир (26955) Пєсков Дмитро (1816) путін володимир (13617)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Для обох
показати весь коментар
12.09.2026 16:41 Відповісти
+7
Але краще місце зустрічі в Гаазі.
показати весь коментар
12.09.2026 16:38 Відповісти
+6
а )(уйло до Маямі не може, бо генетичнеБздо.
показати весь коментар
12.09.2026 16:39 Відповісти

Завантаження...

 
 