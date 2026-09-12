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Новини Зеленський про Путіна Зеленськй погодився на зустріч з Путіним
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Зеленський готовий зустрітися з Путіним на саміті G20

Президент України Володимир Зленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітися з Володимиром Путіним на саміті G20 у Маямі, якщо президент РФ буде присутній. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

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"Так, звісно. Ми маємо приїхати. Ми маємо зустрітися, поговорити і ухвалити рішення", - сказав Зеленський, коментуючи можливість його зустрічі з російським диктатором.

За словами президента, не має значення, що саме він скаже Путіну або що той скаже йому.

"Матиме значення лише результат. Це все", - наголосив Зеленський.

Що відомо про саміт?

Саміт Великої двадцятки (G20) у Маямі відбудеться 14-15 грудня. Наразі, згідно з інформацією на офіційному сайті саміту, серед запрошених до участі у заході країн, які не входять до G20, Україна відсутня.

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Автор: 

Зеленський Володимир (26955) путін володимир (13617)
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Топ коментарі
+10
За словами президента, не має значення, що саме він скаже Путіну або що той скаже йому.

"Матиме значення лише результат. Це все",А поки що, на сьогодні, сказане в Омані, має для України кроваво - руйнівний результат-Це все.
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12.09.2026 10:09 Відповісти
+10
дебіл...хоче легалізувати воєнного злочинця
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12.09.2026 10:09 Відповісти
+6
Гнида продажна. Ось чому Тромб запрошує Ху'йла на G20 і ніколи не введе проти Сосії пекельні санкції. Кончений Зельцман і вся пейсата свора допомагають Ху'йлу втримати свій режим і продовжувати війну
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12.09.2026 10:19 Відповісти

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