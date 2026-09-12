Зеленський готовий зустрітися з Путіним на саміті G20
Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітися з Володимиром Путіним на саміті G20 у Маямі, якщо президент РФ буде присутній.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.
"Так, звісно. Ми маємо приїхати. Ми маємо зустрітися, поговорити і ухвалити рішення", - сказав Зеленський, коментуючи можливість його зустрічі з російським диктатором.
За словами президента, не має значення, що саме він скаже Путіну або що той скаже йому.
"Матиме значення лише результат. Це все", - наголосив Зеленський.
Що відомо про саміт?
Саміт Великої двадцятки (G20) у Маямі відбудеться 14-15 грудня. Наразі, згідно з інформацією на офіційному сайті саміту, серед запрошених до участі у заході країн, які не входять до G20, Україна відсутня.
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"Матиме значення лише результат. Це все",А поки що, на сьогодні, сказане в Омані, має для України кроваво - руйнівний результат-Це все.