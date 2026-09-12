Путін не відмовиться від планів захопити всю Україну, - Зеленський

Президент Росії Володимир Путін не змінить своєї мети щодо захоплення всієї України. Для того, щоб цього не сталося, Україна має залишатися сильною та отримати надійні безпекові гарантії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю канадському суспільному мовнику CBC заявив президент України Володимир Зеленський.

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"Путін хоче захопити усю Україну. Й він зробить це, якщо ми не будемо сильними, світ стоятиме осторонь й ми не матимемо безпекових гарантій. Яких саме гарантій? Я маю бути упевненим, що завтра він не захопить нас, оскільки своїх цілей він ніколи не змінить", — сказав Зеленський.

Переговори з Путіним

Водночас глава держави заявив про готовність до прямих переговорів із Путіним заради досягнення миру.

"Я нормально ставлюся до того, аби сісти з ним за стіл перемовин. Не те щоб я цього хотів, адже ліпше сидіти із родиною, адже він - ворог. Навіщо говорити із ворогом? Заради результату, який може наблизити нас до миру", - зазначив президент.

Перемога над РФ може мати високу ціну

Зеленський також наголосив, що перемогти Росію виключно на полі бою буде складно через значні людські втрати.

"Здолати РФ важко, оскільки під час наступу завжди гинуть люди. Завжди йдеться про смерті. Це - ціна, і у 21-му сторіччі жахливо говорити про таку високу ціну", - сказав він.

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