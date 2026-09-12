Путин не откажется от планов захватить всю Украину, - Зеленский

Президент России Владимир Путин не изменит своей цели по захвату всей Украины. Чтобы этого не произошло, Украина должна оставаться сильной и получить надежные гарантии безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью канадскому общественному вещателю CBC заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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"Путин хочет захватить всю Украину. И он сделает это, если мы не будем сильными, мир будет стоять в стороне, и у нас не будет гарантий безопасности. Каких именно гарантий? Я должен быть уверен, что завтра он не захватит нас, поскольку своих целей он никогда не изменит", — сказал Зеленский.

Переговоры с Путиным

В то же время глава государства заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным ради достижения мира.

"Я нормально отношусь к тому, чтобы сесть с ним за стол переговоров. Не то чтобы я этого хотел, ведь лучше сидеть с семьёй, ведь он — враг. Зачем говорить с врагом? Ради результата, который может приблизить нас к миру", — отметил президент.

Победа над РФ может дорого обойтись

Зеленский также подчеркнул, что победить Россию исключительно на поле боя будет сложно из-за значительных человеческих потерь.

"Победить РФ трудно, поскольку во время наступления всегда гибнут люди. Речь всегда идет о смертях. Это — цена, и в XXI веке ужасно говорить о такой высокой цене", — сказал он.

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