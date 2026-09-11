Надеемся начать испытания первой украинской антибаллистической системы уже в конце 2026 года, - Зеленский
Украина намерена приступить к испытаниям первой отечественной противоракетной системы проекта FREYJA уже в конце 2026 года.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время встречи в рамках Ялтинской европейской стратегии YES, сообщает Цензор.НЕТ.
О международном интересе к проекту
Зеленский напомнил о недавней встрече по поводу FREYJA в Норвегии и отметил заинтересованность в этой системе со стороны Канады. По его словам, речь идет не только о европейской, но и о мировой модели противоракетной системы.
"Дай Бог, чтобы у нас это получилось как можно скорее. Я не сомневаюсь, что все получится, но время всегда играет большую роль", - признал он.
О сроках испытаний
Глава государства отметил, что Украина провела встречи со всеми странами и компаниями, которые производят компоненты для FREYJA.
"В конце декабря мы очень надеемся начать тестирование первой системы, по крайней мере, такая задача стоит. Зимой мы должны это сделать", - указал он.
Президент добавил, что в случае успешных испытаний после этого начнется производство системы.
Справка
- FREYJA – перспективный европейский проект интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны с акцентом на перехват баллистических ракет. Украина разрабатывает его совместно с европейскими странами при участии компании Fire Point.
- В августе соучредитель и главный конструктор компании Fire Point, участвующей в разработке FREYJA, Денис Штилерман заявлял, что компания планирует полномасштабный запуск антибаллистического перехватчика к середине 2027 года. Fire Point демонстрировала испытания соответствующей ракеты.
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