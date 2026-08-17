Украина сможет наносить удары по России баллистическими ракетами собственного производства через 3–6 месяцев, — Федоров

Украина сможет нанести удар по России собственными баллистическими ракетами уже в течение трех-шести месяцев.

Об этом заявил бывший министр обороны Украины Михаил Федоров в интервью телеканалу CBS News, передает Цензор.НЕТ.

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Прогноз Федорова

Федоров выразил уверенность, что Украина запустит баллистическую ракету в сторону России до конца года.

"Нам нужно опережать Россию в каждом технологическом цикле, и мы должны принимать решения 24/7", — отметил экс-министр обороны, добавив, что Украина в любом случае будет продолжать борьбу.

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До сих пор для нанесения ударов вглубь российской территории Украина полагалась на дешевые дальнобойные БПЛА и крылатые ракеты, которые, по данным CBS News, медленнее и их легче сбить после обнаружения. В то время как Россия активно применяет баллистические ракеты для ударов по Украине, которые украинская ПВО не может перехватить.

Разработка FP-9

В июне компания Fire Point провела испытания баллистической ракеты, с помощью которой Украина потенциально сможет отвечать на российские удары. Главный конструктор и совладелец компании Денис Штилерман заявлял, что этим летом или в начале осени Украина сможет нанести удар по Москве отечественными баллистическими ракетами FP-9.

Макет FP-9 впервые продемонстрировали в апреле 2026 года на выставке в польском Жешуве. Согласно заявленным характеристикам, ракета имеет дальность 855 км, боевую часть весом 800 кг, длину около 9,5 метра и максимальный диаметр 1,1 метра.

9 августа президент Владимир Зеленский заявил, что первое боевое применение украинской баллистической ракеты может состояться уже этой осенью, при этом о массовом применении, по его словам, говорить пока рано.

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