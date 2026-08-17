Україна зможе бити по Росії балістичними ракетами власного виробництва за 3-6 місяців, - Федоров

Україна зможе завдати удару по Росії власними балістичними ракетами вже протягом трьох-шести місяців.

Про це заявив колишній міністр оборони України Михайло Федоров в інтерв'ю телеканалу CBS News, передає Цензор.НЕТ.

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Прогноз Федорова

Федоров висловив упевненість, що Україна запустить балістичну ракету в бік Росії до кінця року.

"Нам потрібно випереджати Росію в кожному технологічному циклі, і ми маємо ухвалювати рішення 24/7", — зазначив ексміністр оборони, додавши, що Україна в будь-якому разі продовжуватиме боротьбу.

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Досі для завдання ударів углиб російської території Україна покладалася на дешеві далекобійні БПЛА та крилаті ракети, які, за даними CBS News, повільніші і їх легше збити після виявлення. Тоді як Росія активно застосовує балістичні ракети для ударів по Україні, які українська ППО не може перехопити.

Розробка FP-9

У червні компанія Fire Point провела випробування балістичної ракети, за допомогою якої Україна потенційно зможе відповідати на російські удари. Головний конструктор і співвласник компанії Денис Штілерман заявляв, що цього літа або на початку осені Україна зможе завдати удару по Москві вітчизняними балістичними ракетами FP-9.

Макет FP-9 уперше продемонстрували у квітні 2026 року на виставці в польському Жешуві. Згідно із заявленими характеристиками, ракета має дальність 855 км, бойову частину вагою 800 кг, довжину близько 9,5 метра та найбільший діаметр 1,1 метра.

9 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що перше бойове застосування української балістичної ракети може відбутися вже цієї осені, водночас про масове застосування, за його словами, говорити поки що зарано.

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