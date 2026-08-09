Зеленський про застосування української балістики восени: Вірити треба, але є речі, які залежать не від нас

Президент Володимир Зеленський заявив про високі шанси успішного застосування українських балістичних ракет восени. Однак, за його словами, про масове застосування поки не йдеться, оскільки Україна залежна від постачання іноземних комплектуючих.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ.

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Оцінка перспектив восени

Журналістка запитала, чи треба вірити заявам компанії Fire Point про застосування української балістичної ракети вже восени. На що Зеленський відповів: "Вірити треба".

"Щодо масового застосування я не можу сказати, тому що є речі, які залежать не від України. Наша балістика, там мало, але там дещо є від інших країн. Я вірю, що буде позитивне застосування і буде результат. Але коли ми говоримо про масове застосування, ми повинні знати, що повинне бути постачання великої кількості таких елементів і від інших країн. Тому це залежить від готовності таких контрактів... У будь-якому випадку — ближче за компанію Fire Point до балістики у нас нікого немає",- заявив президент.

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Україна змушена долати спротив

Нагадаємо, що також Зеленський заявляв, що багато хто не хоче, щоб в України була своя балістика. Україна змушена долати спротив та виборювати розвиток власних балістичних і антибалістичних ракет, оскільки поява нового гравця на ринку створює конкуренцію.

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