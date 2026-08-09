Зеленский о применении украинской баллистики осенью: Верить нужно, но есть вещи, которые зависят не от нас

Президент Владимир Зеленский заявил о высоких шансах успешного применения украинских баллистических ракет осенью. Однако, по его словам, о массовом применении пока речь не идет, поскольку Украина зависит от поставок иностранных комплектующих.

Об этом глава государства сказал в интервью телемарафону "Єдині новини", сообщает Цензор.НЕТ.

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Оценка перспектив на осень

Журналистка спросила, стоит ли верить заявлениям компании Fire Point о применении украинской баллистической ракеты уже осенью. На что Зеленский ответил: "Верить нужно".

"Что касается массового применения, я не могу сказать, потому что есть вещи, которые зависят не от Украины. У нас баллистического оружия мало, но есть кое-что из других стран. Я верю, что будет эффективное применение и будет результат. Но когда мы говорим о массовом применении, мы должны понимать, что необходима поставка большого количества таких элементов и из других стран. Поэтому это зависит от готовности таких контрактов... В любом случае - ближе к баллистике, чем компания Fire Point, у нас никого нет", - заявил президент.

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Украина вынуждена преодолевать сопротивление

Напомним, что Зеленский также заявлял, что многие не хотят, чтобы у Украины была своя баллистика. Украина вынуждена преодолевать сопротивление и бороться за развитие собственных баллистических и противоракетных систем, поскольку появление нового игрока на рынке создает конкуренцию.

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