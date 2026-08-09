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Новости Производство баллистических ракет в Украине
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Зеленский о применении украинской баллистики осенью: Верить нужно, но есть вещи, которые зависят не от нас

Зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил о высоких шансах успешного применения украинских баллистических ракет осенью. Однако, по его словам, о массовом применении пока речь не идет, поскольку Украина зависит от поставок иностранных комплектующих.

Об этом глава государства сказал в интервью телемарафону "Єдині новини", сообщает Цензор.НЕТ.

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Оценка перспектив на осень

Журналистка спросила, стоит ли верить заявлениям компании Fire Point о применении украинской баллистической ракеты уже осенью. На что Зеленский ответил: "Верить нужно".

"Что касается массового применения, я не могу сказать, потому что есть вещи, которые зависят не от Украины. У нас баллистического оружия мало, но есть кое-что из других стран. Я верю, что будет эффективное применение и будет результат. Но когда мы говорим о массовом применении, мы должны понимать, что необходима поставка большого количества таких элементов и из других стран. Поэтому это зависит от готовности таких контрактов... В любом случае - ближе к баллистике, чем компания Fire Point, у нас никого нет", - заявил президент.

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Украина вынуждена преодолевать сопротивление

Напомним, что Зеленский также заявлял, что многие не хотят, чтобы у Украины была своя баллистика. Украина вынуждена преодолевать сопротивление и бороться за развитие собственных баллистических и противоракетных систем, поскольку появление нового игрока на рынке создает конкуренцию.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25477) производство (643) баллистические ракеты (670)
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Топ комментарии
+49
Злиденна Північна Корея штампує балістику, Іран теж, всі вони під шаленими санкціями, якщо проблема в системах наведення то два варіанти: а. У них дуже розвинений або промисловий шпіонаж або сірі схеми завезення, б. Самостійно виготовляють ці системи наведення, Україна колись робила найпотужнішу у світі р36м, де воно все? Кому ти що чешеш? Оця розпіарена файр понт потрібна лише для відмивання грошей.
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09.08.2026 01:40 Ответить
+48
Ті ж сцяв в вуха що балістика буде вже в кунці цього літа а тепер вже восени і то не точно? Походу повторюється історія з 3000 фламінгами
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09.08.2026 01:41 Ответить
+39
«Однак, за його словами, про масове застосування поки не йдеться, оскільки Україна залежна від постачання іноземних комплектуючих.»

Каци знають як дістати іноземні комплектуючі для своєї балістики. І Свинарчуки знали, а нелох 5 рік не знає і не хоче знати.
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09.08.2026 02:14 Ответить

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